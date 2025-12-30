Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir?

Fenerbahçe Genç FB Anadolu Grubu tribün lideri İbrahim Gümüştekin, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı.

Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı

GÜMÜŞTEKİN HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından Gümüştekin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Yaşanan bu gelişme sonrası Gümüştekin, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

İbrahim Gümüştekin kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları merak edildi.

İBRAHİM GÜMÜŞTEKİN KİMDİR?

İbrahim Gümüştekin, Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün grubunun lideri olarak tanınıyor. Hakkında sınırlı bilgi bulunan Gümüştekin, bugün (30 Aralık 2025 Salı) İstanbul’un Kadıköy ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. İlk bilgilere göre saldırı sabah saatlerinde gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirlerini artırırken, saldırının nedenini ve şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini tespit edebilmek için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı belirtildi.