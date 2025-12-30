Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir?

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir?
Yayınlanma:
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı. Peki İbrahim Gümüştekin kimdir? İşte detaylar...

Fenerbahçe Genç FB Anadolu Grubu tribün lideri İbrahim Gümüştekin, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı.

Son dakika | Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırıFenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı

GÜMÜŞTEKİN HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından Gümüştekin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Yaşanan bu gelişme sonrası Gümüştekin, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
İbrahim Gümüştekin kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları merak edildi.

tekin.webp
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin

İBRAHİM GÜMÜŞTEKİN KİMDİR?

İbrahim Gümüştekin, Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün grubunun lideri olarak tanınıyor. Hakkında sınırlı bilgi bulunan Gümüştekin, bugün (30 Aralık 2025 Salı) İstanbul’un Kadıköy ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. İlk bilgilere göre saldırı sabah saatlerinde gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

2024/11/08/hbfb.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirlerini artırırken, saldırının nedenini ve şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini tespit edebilmek için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Spor
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası
Gökmen Özdenak yoğun bakımda
Gökmen Özdenak yoğun bakımda
Trabzonspor'u yıkan haber Afrika'dan geldi
Trabzonspor'u yıkan haber Afrika'dan geldi