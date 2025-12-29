Feci kazada ağır yaralanan cerrah yaşam savaşını kaybetti!

Yayınlanma:
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan genel cerrahi uzmanı Abdulkadir Akharman, bugün 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Mardin-Diyarbakır karayolu, Mazıdağı üç yolunda 19 Aralık günü meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kavşaktan dönen otomobile çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü olan ve Derik Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Abdulkadir Akharman ağır yaralandı.

Antalya’da feci motosiklet kazası: 2 ölü 1 ağır yaralıAntalya’da feci motosiklet kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ!

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akharman, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

cerrah.webp

MEMLEKETİ MERSİN’DE TOPRAĞA VERİLECEK!

Akharman’ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verilecek. Öte yandan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz,bir taziye mesajı paylaşarak "Derik Devlet Hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Uzman Doktor Abdulkadir Akharman’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine