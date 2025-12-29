Feci kazada ağır yaralanan cerrah yaşam savaşını kaybetti!

Mardin-Diyarbakır karayolu, Mazıdağı üç yolunda 19 Aralık günü meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kavşaktan dönen otomobile çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü olan ve Derik Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Abdulkadir Akharman ağır yaralandı.

Antalya’da feci motosiklet kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ!

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akharman, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

MEMLEKETİ MERSİN’DE TOPRAĞA VERİLECEK!

Akharman’ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verilecek. Öte yandan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz,bir taziye mesajı paylaşarak "Derik Devlet Hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Uzman Doktor Abdulkadir Akharman’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

