Feci kaza nişanlı çifti hayattan kopardı!

Kahramanmaraş’ta, bir otomobilin motosiklete çarpmasıyla meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet İnce (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Şahin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Şahin K.'nin kullandığı otomobil, önünde giden Ahmet İnce kontrolündeki motosiklete çarptı. Kazaya tanıklık eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 NİŞANLI HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, motosiklette bulunan Mislina Akçakoyun’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçakoyun’un nişanlısı Ahmet İnce ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan İnce de doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI!

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Şahin K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.









Kaynak:DHA

