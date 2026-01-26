Fatih Altaylı'nın cezaevinde kaldığı hücrenin görüntüleri ortaya çıktı!

Fatih Altaylı'nın cezaevinde kaldığı hücrenin görüntüleri ortaya çıktı!
Yayınlanma:
Yaklaşık 7 ay Silivri’de tutuklu kalan gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından YouTube’daki ilk yayınında cezaevinde kaldığı hücreye ilişkin açıklamalarda bulundu. Altaylı, daha önce bir televizyon kanalının söz konusu hücrede yayın yaptığını açıkladı. İşte Altaylı'nın Silivri'deki hücresinin görüntüleri...

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yayında kullandığı sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 22 Haziran 2025’te tutuklanmış, 29 Aralık 2025’te ise tahliye edilmişti.

Fatih Altaylı o cezaevi anısını anlatırken gözyaşlarını tutamadıFatih Altaylı o cezaevi anısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Yaklaşık yedi ay boyunca Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu kalan Altaylı, serbest bırakılmasının ardından YouTube kanalında ilk videosunu bu sabah yayımladı.

ALTAYLI'NIN KALDIĞI HÜCRENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni programında cezaevi sürecine dair yaşadıklarını anlatan Altaylı, kamuoyunda yer alan bazı iddialara da değindi. Altaylı, "Bir gazetede şöyle bir şey yazmışlar. Fatih Altaylı'nın sağında Reina katili kalıyor, solunda bilmem kim kalıyor falan diye... Benim kaldığım hücrenin bir tarafı koridora bakıyordu. Orada sadece infaz koruma memurlarının oturduğu bir masa vardı. Diğer tarafındaki masa da boştu. Özellikle böyle yapmışlar zaten benim sağımda solumda kimse kalsın istenmemiş. Benim kaldığım hücreyi merak edenler şeyi açabilirler... Youtube'da A haber bundan birkaç sene önce Silivri Cezaeviyle ilgili bir program yapmış. Orada bir hücreyi tanıtıyorlar işte nasıldır diye. Tanıttıkları hücre benim kaldığım hücre B 11 merak eden oradan açıp izleyebilir" ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın sözünü ettiği cezaevi hücresine ait görüntüler de yeniden gündeme geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

