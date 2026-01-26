Fatih Altaylı o cezaevi anısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
YouTube kanalındaki bir yayınında kullandığı ifadelerin ardından sosyal medyada hedef gösterilen Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran 2025'te tutuklandıktan sonra, 29 Aralık 2025’te tahliye edildi.
TAHLİYESİNDEN BİR AY SONRA YAYINLARINA GERİ DÖNDÜ
Yaklaşık 7 ay Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu kaldıktan sonra YouTube kanalındaki ilk videosunu bu sabah paylaşan Altaylı, alışık olunan siyaset üzerine değil cezaevine girmeden önce nasıl gözaltına alındığını ve tutuklu kaldığı sürece neler yaptığını anlattı.
O ANISINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sabah saatlerinde yayımladığı video mesai saatleri dahi dolmadan bir milyona yakın insan tarafından izlenen Altaylı, kendisine verilen malzemelerden nasıl yemekler yaptığını anlatmasının ardından yaz aylarında yaşadıklarını anlattığı sırada gözyaşlarını tutamadı.
Yaşadığı hücre ve avlusunu anlatan Altaylı, mümkün olduğunda insan gibi yaşar şekilde hareket ettiğin, yazın avluda şortunu giyerek güneşlendiğini ancak aile ziyaretinin ardından aslında ailesinden yoksun bırakıldığını ve tek başına kaldığını söyledi. İçeride olmanın en kötü tarafının bu olduğunu kaydeden Altaylı, o anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Fatih Altaylı göz yaşlarını tutamadığı cezaevi anısını şu şekilde anlattı:
İşte kettle'ım var bir tane. Kettle'ın üstüne bir sefer tası koyuyorsun. Buharla sefer tası ısınıyor ve onun içine işte ne bileyim sarımsak doğruyordum. Soğan doğruyordum. Zeytinyağıyla onu biraz hafif ne kadar kavrulursa buharda o kadar kavrulurdu buharın ısısıyla. Sonra içine işte kapya biber, yeşil biber, domates, maydanoz falan filan. İçine de sonra kavurma döküyordum. Böyle etli yemekler falan yapıyordum kendimce.
Yaz aylarında bahçede işte şortla güneşleniyordum falan. Yani mümkün olduğunca orayı yani insani, normal insan yaşar gibi yapmaya çalışıyorsun ama demin bıraktığım yere dönmek gerekirse o aile ziyaretinden sonra birdenbire aslında sen neden yoksun olduğunu çok daha iyi anlıyorsun. Yani onlar gidiyorlar ve sen orada tek başına. En kötü tarafı oydu. Onun dışında içeride gayet iyi bir ortam var. Yani iyi bir ortam var derken şu. Çalışanlar son derece terbiyeli.