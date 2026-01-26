Fatih Altaylı o cezaevi anısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

YouTube kanalındaki bir yayınında kullandığı ifadelerin ardından sosyal medyada hedef gösterilen Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran 2025'te tutuklandıktan sonra, 29 Aralık 2025’te tahliye edildi.

TAHLİYESİNDEN BİR AY SONRA YAYINLARINA GERİ DÖNDÜ

Yaklaşık 7 ay Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu kaldıktan sonra YouTube kanalındaki ilk videosunu bu sabah paylaşan Altaylı, alışık olunan siyaset üzerine değil cezaevine girmeden önce nasıl gözaltına alındığını ve tutuklu kaldığı sürece neler yaptığını anlattı.

O ANISINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sabah saatlerinde yayımladığı video mesai saatleri dahi dolmadan bir milyona yakın insan tarafından izlenen Altaylı, kendisine verilen malzemelerden nasıl yemekler yaptığını anlatmasının ardından yaz aylarında yaşadıklarını anlattığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Yaşadığı hücre ve avlusunu anlatan Altaylı, mümkün olduğunda insan gibi yaşar şekilde hareket ettiğin, yazın avluda şortunu giyerek güneşlendiğini ancak aile ziyaretinin ardından aslında ailesinden yoksun bırakıldığını ve tek başına kaldığını söyledi. İçeride olmanın en kötü tarafının bu olduğunu kaydeden Altaylı, o anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatih Altaylı göz yaşlarını tutamadığı cezaevi anısını şu şekilde anlattı: