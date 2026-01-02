Faciaya ramak kala! Dereye uçan araçtan son anda atlayarak kurtuldu

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi’nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, karşı yolda kontrolden çıktı ve metrelerce sürüklenerek dereye uçtu.

SON ANDA ARAÇTAN ATLAMAYI BAŞARDI!

Dereye uçan araçta bulunan sürücü, son anda otomobilden atlayarak kurtuldu. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI!

Yaralanan sürücü, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.