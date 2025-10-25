Faciadan dönüldü: Otomobil çocuk parkına girdi!

Şişli'de kontrolden çıkan otomobil çocuk parkına girdi. Şans eseri parkta kimsenin bulunmaması sonucu faciadan dönüldü. Kazada yaralanan olmadı.

İstanbul Şişli'de faciadan dönüldü. Kontrolden çıkan otomobil çocuk parkına girdi.

Feci kaza, Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Aralığı Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç hızla yokuş aşağı savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç, Muhtar Şevket Katılmış Parkı'na girdi.

SÜRÜCÜYÜ ARACINDAN MAHALLELİ ÇIKARDI

Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracından çıkamayan sürücünün yardımına mahalle sakinleri koştu. Kazadan yara almadan kurtarılan sürücü, bir süre dinlendikten sonra evine gitti.

Kaza sırasında parkta çocuk olmaması ise olası bir facianın yaşanmasını önledi.

Otomobil ise çekici ile parktan kaldırıldı.

"KAZA SIRASINDA KİMSE YOKTU"

Araç sürücüsüne yardım eden mahalle sakini Abdullah Eke, "Biz burada bekliyorduk. Birden gaz sesi duyduk. Araba birden fırladı parka girdi. Arabanın içinden amcayı çıkardık. Sağlık durumu iyiydi. Sonra polisler geldi. Amca evine gitti. Parkın kenarında motosiklet vardı ona çarpmadı. Burada park var ama kaza sırasında kimse yoktu. Allah korumuş" şeklinde konuştu.

