Fabrikada ölen işçilere hakaret eden 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişiye hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişiye hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir mesajlaşma uygulamasında yangında yaşamını yitirenlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine ekipler, şüpheliler 19 yaşındaki A.S.M. ve 17 yaşındaki M.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, zanlıların evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

