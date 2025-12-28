Ev sahipleri ve emlakçılar için tarihi uyarı! 1 Şubat'ta devir değişiyor: e-Devlet onayı olmayana ilan yasak!

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre Türkiye'de gayrimenkul sektörünün kanayan yarası olan sahte ilanlar, ilan kirliliği ve tüketiciyi tuzağa düşüren manipülasyonlara karşı beklenen en büyük adım resmen atıldı. Ticaret Bakanlığı, ilan platformları üzerinden dönen dolandırıcılık çarkına çomak sokacak son hamlesini yaptı.

Daha önce kiralık mülkler ve satılık iş yerleri için devreye alınan "Yetki Doğrulama Şartı", şimdi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren satılık konutlar için zorunlu hale getiriliyor. Artık emlakçılar, mülk sahibinden e-Devlet üzerinden dijital onay almadan "Satılık Daire" ilanı giremeyecek.

O TARİHE DİKKAT: 1 ŞUBAT 2026

İlan sitelerinde yaşanan sorunları kökten çözmek için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) tam kapasiteyle devreye giriyor. Süreç şöyle ilerledi:

1 Kasım 2023: İlan sitelerinde "kimlik doğrulaması" başladı.

1 Ocak: Kiralık taşınmazlarda yetki doğrulama zorunlu oldu.

7 Nisan: Satılık işyeri ilanları kapsama alındı.

Sektör temsilcilerinin ısrarla "konutlara da gelmeli" dediği düzenleme netleşti. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren satılık konutlar dahil, arsa ve işyeri gibi tüm satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması yapılmadan ilan girişi yasaklanıyor.

PEKİ İLAN NASIL VERİLECEK? İŞTE YOL HARİTASI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, milyonların merak ettiği "Yeni sistemde nasıl ilan vereceğim?" sorusunu tüm detaylarıyla, madde madde anlattı. İşte vatandaşın ve emlakçının izlemesi gereken yol:

SAHİBİNDEN İLAN VERENLER DİKKAT!

Eğer bir emlakçıyla çalışmayıp evinizi kendiniz satacaksanız yetki doğrulama şartı yok. Ancak kurallar sıkı:

Vatandaşlar sisteme kendi kimlik doğrulamalarını yaparak girecek.

Bireysel ilanları sadece; Taşınmazın sahibi, eşi, birinci ve ikinci derece kan hısımları (anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun ve kardeş) girebilecek.

İlan girerken Taşınmaz Numarası zorunlu olacak. Bu numarayı e-Devlet üzerindeki 'Tapu Bilgileri Sorgulama' ekranından öğrenebileceksiniz.

EMLAKÇI İLE ÇALIŞACAKLAR İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Emlak ofisi aracılığıyla evini satacaklar için "yetki doğrulaması" zorunlu hale geliyor. Ancak sadece dijital onay yetmiyor, hukuki güvenlik için şu sıra takip edilmeli:

Önce İmza: Vatandaş önce emlak ofisi ile fiziki olarak yazılı bir 'Yetkilendirme Sözleşmesi' imzalayacak.

Sonra e-Devlet: Sözleşmenin ardından e-Devlet üzerinden dijital yetki verilecek.

Uzman Uyarısı: "Sadece e-Devlet üzerinden yapılan işlem, hem mal sahibi hem de piyasa için risk oluşturabilir. Mutlaka önce yazılı sözleşme yapılmalı."

ADIM ADIM E-DEVLET'TEN YETKİ NASIL VERİLİR?

Vatandaşların en çok zorlanacağı düşünülen kısım burası. Ancak sistem oldukça basit kurgulandı. İşte yetkilendirme kılavuzu:

Mülk sahibi e-Devlet'e girip 'EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri' hizmetini açacak.

'Yetkilendirme İşlemleri' butonuna tıklayacak.

Ekranda kişinin üzerine kayıtlı taşınmazlar listelenecek; satılmak istenen ev seçilecek.

Açılan kutucuğa, çalışılacak emlak ofisinin 'Yetki Belgesi Numarası' girilecek. (Dikkat: Bakanlıktan yetki belgesi almamış korsan emlakçılar sistem tarafından reddedilecek!)

Son olarak 'Yetki Bitiş Tarihi' seçilip işlem onaylanacak.

Sistem, ilanı girerken otomatik kontrol yapacak. Yetki varsa ilan yayına alınacak, yoksa reddedilecek.

BU YETKİ "TAPUYU" KAPSIYOR MU?

Vatandaşların kafasındaki "E-Devlet'ten yetki verirsem evimi satarlar mı?" korkusuna karşı çok net bir açıklama yapıldı.

Vatandaşların bilmesi gereken en önemli detay şu: Bu yetki, yalnızca emlak işletmesinin ilan sitelerinde o evin reklamını yapması içindir. Emlakçıya tapu dairesinde işlem yapma, imza atma veya taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunma hakkı asla veremez.

Sahte 'TOKİ başvurusu' dolandırıcılığı: 5 kişi tutuklandı

HANGİ "OYUNLAR" TARİH OLUYOR?

Yeni düzenleme ile piyasada vatandaşı mağdur eden şu tezgahlar artık kurulamayacak:

Kapora Dolandırıcılığı: "Evi isteyen çok, hemen kapora atın" denilerek, aslında hiç olmayan evler üzerinden para toplanması engellenecek.

Oltalama (Hayali) İlanlar: Piyasada 'sözde' emlakçıların, müşteri çekmek için piyasa değerinin çok altında 'hayali ev' ilanı girmesi bitecek. "O ev satıldı ama size şunu verelim" tuzağı sona erecek.

Fiyat Şişirme (Spekülasyon): Örneğin değeri 4 milyon TL olan bir bölgede, sahte ilanlarla 5-6 milyon TL'lik girişler yapıp piyasayı suni olarak yükseltme devri kapanacak.

Bu sistemle yetki belgesiz, "ayakçı" tabir edilen kayıt dışı emlakçılar ilan sitelerine giriş yapamayacak.

UYMAYANA AĞIR FATURA: 173 MİLYON TL CEZA

Devletin bu konudaki kararlılığı rakamlara da yansıdı. Ticaret Bakanlığı, yasal düzenlemelerin yanı sıra denetimleri de sıkılaştırdı. Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında manipülasyon yapan, haksız fiyat artışına neden olan tam 1.423 emlak işletmesine toplamda 173.3 milyon TL idari para cezası kesildi.