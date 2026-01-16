Etiyopya'da öldürülen 2 Türk toprağa verildi

Etiyopya'da öldürülen 2 Türk toprağa verildi
Yayınlanma:
Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradıkları silahlı soygunda yaşamını yitiren iş insanı Erdoğan Akbulak (68) ve Cengizhan Güngör Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Türk iş insanı Erdoğan Akbulak ile PALMET Enerji’nin kurucularından Cengizhan Güngör, 2 arkadaşlarıyla birlikte turistik amaçla gittikleri Etiyopya’da, 12 Ocak günü sabah saatlerinde uğradıkları silahlı soygun sonucu yaşamını yitirdi. Diğer 2 Türk vatandaşı ise başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan sağ kurtuldu.

erdogan-akbulak-ve-cengizhan-gungor.jpg

ÜSKÜDAR ŞAKİRİN CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Güngör ve Akbulak'ın cenazeleri, dün uçakla İstanbul'a getirilerek Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Akbulak ve Güngör için Adli Tıp'taki işlemlerin ardından Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İki Türk'ün öldüğü safaride dehşeti anlattıİki Türk'ün öldüğü safaride dehşeti anlattı

GÜNGÖR'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI

Akbulak'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cengizhan Güngör'ün cenazesi ise memleketi Balıkesir'e defnedilmek üzere uğurlandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

