Milli sporcu motokuryelik yaparken öldü! TIR şoförü gözaltında

Yayınlanma:
Samsun’da park halindeki TIR’a çarpan motosiklet sürücüsü, eski milli badmintoncu Umut Can Turan hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde park halindeki bir TIR’a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, yaşamını yitirdi. Turan’ın bir dönem milli badminton sporcusu olduğu öğrenildi.

Kaza, dün gece saat 01.30 civarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

İşten evine dönen Umut Can Turan’ın kullandığı motosiklet, yolun kenarında park halinde bulunan TIR’ın dorsesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası TIR şoförü Azerbaycan uyruklu Nadir S. gözaltına alındı. Umut Can Turan’ın daha önce milli badminton sporculuğu yaptığı, son dönemde ise kurye olarak çalıştığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

