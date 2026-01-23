Milli sporcu motokuryelik yaparken öldü! TIR şoförü gözaltında

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde park halindeki bir TIR’a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, yaşamını yitirdi. Turan’ın bir dönem milli badminton sporcusu olduğu öğrenildi.

Eski milli sporcu domuz avında kazara vurularak öldü

Kaza, dün gece saat 01.30 civarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

İşten evine dönen Umut Can Turan’ın kullandığı motosiklet, yolun kenarında park halinde bulunan TIR’ın dorsesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası TIR şoförü Azerbaycan uyruklu Nadir S. gözaltına alındı. Umut Can Turan’ın daha önce milli badminton sporculuğu yaptığı, son dönemde ise kurye olarak çalıştığı ifade edildi.