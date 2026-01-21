Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal hayatını kaybetti

Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdiği belirtildi. Baykal'ın kardeşinin de 2025 yılında bir not bırakarak hayatına son verdiği öğrenildi.

Mustafa Çulcu: İntihar etti

KARDEŞİ DE GEÇEN SENE İNTİHAR ETMİŞTİ

Burçin Baykal'ın erkek kardeşi Burak Baykal ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da geçtiğimiz sene intihar notu bırakarak hayatına son verdiği öğrenildi.

2021'DE TUTUKLANMIŞTI

Baykal, 2021'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Erkan Karaarslan suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu kalan Baykal, 2023'te serbest bırakılmıştı.

BURÇİN BAYKAL KİMDİR?

Burçin Baykal, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ardahanlı olan Baykal, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Akademik kariyerini kamu yönetimi ve yerel yönetimler üzerine odaklayarak bu alanda uzmanlaşmıştır. Genç yaşlardan itibaren siyasetin içerisinde yer alan Baykal, saha tecrübesi ve yönetim becerileriyle CHP kadrolarında yükselen isimler arasında yer almıştır.

Burçin Baykal, siyasi yaşamının başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında yer aldı. Partinin gençlik kollarından yetişen ve örgüt yapısını yakından tanıyan Baykal, CHP'nin İstanbul'daki yerel yönetim stratejilerinin belirlenmesinde aktif roller üstlendi. Siyasi duruşuyla "sosyal belediyecilik" anlayışını savunan isimlerin başında gelmektedir.

BURÇİN BAYKAL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Burçin Baykal'ın kariyerine bakıldığında, özellikle belediyelerin icracı makamlarında önemli sorumluluklar aldığı görülmektedir.

İşte Burçin Baykal'ın bugüne kadar üstlendiği kritik görevler:

Avcılar Belediye Başkan Yardımcılığı: Baykal, uzun bir dönem Avcılar Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte ilçedeki kentsel dönüşüm projeleri, sosyal hizmetler ve mali yönetim gibi birçok hayati birimin koordinasyonunu yürütmüştür.

İBB Meclis Üyeliği: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği görevinde bulunan Baykal, İstanbul geneline dair alınan kararlarda ve komisyon çalışmalarında etkin rol oynamıştır.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı: Kariyerindeki önemli duraklardan biri de Beşiktaş Belediyesi olmuştur. Burada belediye yönetiminin idari ve teknik süreçlerine liderlik etmiştir.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı: 2024 yerel seçimlerinin ardından yeni dönem yapılanması kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş ve ilçenin yönetim kadrosunda yer almıştır.

SİYASİ YETKİNLİĞİ

Burçin Baykal, görev aldığı belediyelerde sadece idari süreçleri yönetmekle kalmamış, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleri ile yerel yönetimler arasındaki bağı güçlendiren bir isim olmuştur. Ardahanlı olması sebebiyle İstanbul'daki Doğu Anadolu camiası içerisinde de güçlü bir karşılığı bulunmaktadır.