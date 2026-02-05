Eşini öldüren kadına 24 yıl hapis: "Beni sürekli tehdit ediyordu"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz yıl 29 Ocak'ta evde "kıskançlık" nedeniyle tartıştığı eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran, hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün (5 Şubat 2026) görülen duruşmaya Duran'ın yanı sıra maktul Emrah Duran'ın kardeşi ve taraf avukatları katıldı.

EŞİNİ ÖLDÜREN KADIN 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karar öncesi dinlenen tutuklu sanık Aysel Duran, savunmasında olaydan dolayı pişman olduğunu ve eşinin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

"Olayı isteyerek veya tasarlayarak yapmadım. Son zamanlarda Emrah ile zor zamanlar yaşadım. Bunları çözmek için aile danışmanlarına bile başvurduk. Onu aldattığımı söyleyerek beni sürekli tehdit ediyordu" diyen kadın, şöyle konuştu:

"Olay gecesi de aynı sebeple aramızda tartışma yaşandı. O silahı kendimi öldürmek için elime aldım. Hatta silahı kafama dayadım ancak çocuklarımın sesini duyunca silahı indirdim. Emrah bana, 'Sizin buradan ölünüz çıkar' dedi. Eşimi durdurmak için gözümü kapatarak ateş ettim."

Emrah Duran - Aysel Duran

"KEŞKE KAFAMA SIKSAYDIM"

2 çocuk annesi kadın, "Kızlarımı çok seviyorum. Keşke o gece kafama sıksaydım, yine çocuklarımı görmüyorum. Herkesten af diliyorum. Emrah beni son zamanlarda öldürmek istiyordu. Delil arıyordu ama bulamıyordu. Bilerek yapmadım, pişmanım" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti Duran’ın ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme, cezayı alt sınırdan indirim uygulayarak 24 yıl hapse çevirdi.

Uğruna kardeşini kaybettiği eşinin katili olmuş! Cinayet mahallinde ağlayan koca tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Olay, geçen yıl 29 Ocak’ta İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Bir eğlence mekanında Emrah Duran ile eşi Aysel Duran arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Gece saatlerinde mekandan ayrılan çift, 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki evlerine gitti.

Aralarındaki tartışma burada da devam etti. Büyüyen kavga sırasında Aysel Duran, evdeki tabancayla iki çocuğunun babası Emrah Duran'ı öldürdü.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)