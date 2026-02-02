Esenler'de yangın! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi...Esenler'de bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Alevlerin itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

