Son dakika | Mardin'de yangın faciası! 2 kişi öldü

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Meydana gelen olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde bulunan bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından evde yapılan incelemede acı tablo ortaya çıktı. Ekipler, yangın sırasında evde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Alevlerin arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatıldı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

