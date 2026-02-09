Erzurum'da bir kadını evde alıkoyduğu iddia edilen şüpheli teslim oldu

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 21 yaşındaki B.K.’nın itfaiye yardımıyla kurtarılmasıyla sonuçlanan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Genç kadını 5 Şubat'ta eve kilitlediği iddia edilen şüpheli Ş.Ö. (45), olaydan 4 gün sonra polis ekiplerine teslim oldu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Erzurum'un Rabiaana Mahallesi'nde 21 yaşındaki B.K.'yi bir eve kilitleyerek zorla alıkoyduğu iddiasıyla dört gündür aranan 45 yaşındaki Ş.Ö., emniyet birimlerine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan incelemelerde, geçmişte işlediği çeşitli suçlardan dolayı toplam 10 adet suç kaydının bulunduğu saptandı. Emniyetteki sorgu işlemleri devam eden zanlının, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Evde zorla tutulan kadın kurtarıldı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hatırlanacağı üzere B.K., 5 Şubat günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Veyisefendi Sokak'taki iki katlı bir evde zorla tutulduğunu ihbar etmişti. Olay yerine gelen ekipler, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye yardımıyla kapıyı açmış ve genç kadını valizleriyle birlikte güvenli bir şekilde binadan çıkarmıştı.

AA