"Erdoğan'ın danışmanı da bu işte" deyip milyonlarca lira dolandırdı

İstanbul’da yaşayan bir aile, komşuları Ali D.’nin kendilerini “Avrupa Birliği fonu” vaadiyle dolandırdığını ve bunu yaparken üst düzey kamu görevlilerinin ismini kullandığını belirterek Haziran 2025’te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şikâyetçilere göre, Ali D. dolandırıcılık planını inandırıcı kılmak için birçok devlet görevlisinin ismini kullandı. Bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, kaymakamlar, başsavcılar, adliye ve emniyet yetkilileri de yer aldı. Ali D.’nin bu kişilerin kendisinden rüşvet istediğini öne sürdüğü, zaman zaman şikâyetçilere karşı bu isimlerle tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

"3 MİLYON LİRA AKTARDIK"

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; M.K. adlı yurttaş, ifadesinde yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Ali D, 2024 yılının sonlarında ablam L.F.K’ye Avrupa Birliği (AB) fonu adı altında kazanç vaatli söylemlerde bulundu. Bize servis aracımız olduğu için AB fonunda yararlanarak turizm, filo ve oto yıkama şirketi kurabileceğini söyledi. 3 milyon TL’den fazla kredi çekerek Ali D’nin hesaplarına gönderdik"

Ali D.’nin sürekli kamu görevlilerinin isimlerini kullandığını belirten M.K., şöyle devam etti:

"Her defasında farklı kamu görevlilerinin isimlerini hatta Cumhurbaşkanı başdanışmanları, yardımcıları, Arnavutköy Kaymakamı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı’nın, Bakırköy Adliyesi’ndeki savcıların, Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürü’nün isimlerini kullanarak bu kişilerin kendisini tehdit ettiğini, rüşvet istediklerini iddia etti. Ben rüşvet vermenin suç olduğunu biliyorum. Ancak ‘Şeyma Savcı ve Mahmut Kaymakam, Oktay (Saral) Bey'le görüşmüş para isteniliyor’ dedi"

M.K., Ali D.’nin aileye psikolojik baskı kurduğunu ve tehdit ettiğini öne sürerek şunları söyledi:

"9 aylık süreçte bu şekilde bizi ikna kabiliyeti ile oyaladı. Ali, Ramazan Bayramı’nda servis aracımızı para istiyorlar hesabınıza bloke konuldu para yatırırsanız kalkacak, diye sattırmaya çalıştı. Biz karşı çıktık. Yanımda bir savcı ile konuşup adımı uyuşturucuya ve kara paraya karıştıracağını cezaevine gönderileceğimi, bana zarar vereceğini söyleyip tehditlerde bulundu. Ali D. tüm kişisel verilerimize hakimdi. Hatta sanki emniyet üzerinden bizi dinletiyor gibi de konuşmaları aktarıp baskı altına almaya çalıştı"

"OKTAY SARAL'A ULAŞTIM"

M.K., sonunda gerçek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’a ulaştığını ve bu isimlerin dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını fark ederek şikâyette bulunduğunu söyledi:

"Misal aile arasında arkadaş arasında basit konularda dahi konuşmalarımızı bize soruyordu. En son gerçekten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a ulaştım, şüphelilerin bu kişilerin ismini kullanarak bizi dolandırdığını anlayıp şikâyete geldim"

Aynı aileden G.K., ifadesinde şunları ifade etti:

“Ali D. tüm kişisel bilgilerimize hakimdi. Beni üzerime suç yıkacağı baskısıyla korkutup savcılığa göndermedi. Zararım 300 bin TL’dir. Oktay Saral'a ulaşıp dolandırdığımı anlayıp şikâyete geldim"

S.K. adlı başka bir şikâyetçi de banka üzerinden para gönderdiğini belirtti.

"OKTAY SARAL PARAYA ÇÖKECEK DEDİ"

L.F.K. ise ifadesinde şu iddialarda bulundu:

“Ali D. ile aynı binada oturuyoruz. Kendisinin devlet ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev aldığını söyledi. AB fonundan 58 milyon TL geleceğini söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın bu paraya çökmek istediğini söyledi. Üzerimizde sürekli psikolojik baskı kurdu. Bunun üzerine babamdan kalan aracımızı 380 bin TL’ye sattık. Sonra üzerimde baskı kurarak 200 bin TL bulmamı istedi. Kredi kartlarını Tekel bayiye götürerek nakte çevirdik. Tüm aile bireylerim olmak üzere yaklaşık 3 milyon TL zararımız var

Savcılık, dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.