Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün Ankara Esenboğa'dan havalandıktan sonra radardan kayboldu.

Havalandıktan kısa bir süre sonra arıza bildirimi yaptığı belirtilen uçakla temas kesildikten bir süre sonra Haymana'da düştüğü ve içerisindeki 5 yolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaşanan kazanın ardından Libya ile temaslar devam ediyor.

Uçak kazası için Libya'dan Ankara'ya heyet geliyor!

LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede dün (23 Aralık) Ankara'da düşen Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağının son durumu ile ilgili gelişmelerin görüşüldüğü kaydedildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Menfi'ye taziyelerini iletti. Kazaya ilişkin enkaz bölgesindeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın 'dost ve kardeş' ülkeler olduğunu vurguladı ve ilişkilerin son derece güçlü seyrettiğini ifade etti. Türkiye'nin, Libya'ya gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların da ele alındığı bildirildi.