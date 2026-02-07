Erden Timur'un binasını kurşunlayanlar yakalandı! Kalaşnikoflu saldırganlar kuyumcu hırsızı da çıktı

Yayınlanma:
İstanbul Şişli’de İş İnsanı ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un şirket binasına gece yapılan kurşunlama olayı ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kalaşnikof ve 5 litrelik benzin bidonu da ele geçirdi. Şahısların, İstanbul'daki kuyumcu soygunları ile de bağlantılı olduğu öğrenildi.

Şişli, Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak’ta bulunan ve İş İnsanı ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un sahibi olduğu APA NEF binasına geçtiğimiz ocak ayında gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganlar, binaya ateş açıktan sonra sahte plakalı beyaz bir otomobille kaçtı. Yapılan incelemede binaya yedi kurşun isabet ettiği tespit edildi.

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRÜP YAKALADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracı Sultangazi’de park hâlinde buldu. Araçta suç unsuru çıkmadı ancak hemen arkasındaki lüks aracın da sahte plakalı olduğu fark edildi. Bu araçta yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, bir kelepçe ve 5 litrelik benzin bidonu ele geçirildi.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmayı derinleştiren polis, 5 şüphelinin Şişli’de bir otelde kaldığını belirledi. Düzenlenen baskında M.K. (30), H.A. (33), M.B. (30), M.Ş.E. (27) ve B.Ş. (24) gözaltına alındı.

ÖNCEDEN ARAŞTIRMA YAPMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlıların çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Suçlamaları reddeden şüphelilerin cep telefonlarında kurşunlanan binayla ilgili internet aramaları yaptığı ortaya çıktı.

KUYUMCU SOYGUNU İLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR

Polis, zanlıların Bahçelievler ve Kadıköy’deki kuyumcu soygunu girişimleri ile 19 Ocak’ta Kağıthane’de 400 gram altının çalındığı hırsızlık olayında da parmağı olduğunu tespit etti. İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

