Ali Koç'un söylediklerini ünlü gazeteci açıkladı: Erden Timur neyse Okan Buruk da o

Ali Koç'un söylediklerini ünlü gazeteci açıkladı: Erden Timur neyse Okan Buruk da o
Yayınlanma:
Ünlü gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'un Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili flaş bir açıklama yaptığını ifade etti. Ali Koç'un ''Erden Timur ile ilgili ne düşünüyorsam, Okan Buruk için de aynı şeyi düşünüyorum'' dediği belirtildi.

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u tehdit etti iddiasını ortaya atan gazeteci İbrahim Seten, yeni bir iddiada daha bulundu.
Galatasaray, Ali Koç hakkında açıklama yaparken, Ali Koç'a yakın isimler yaşanan gelişme üzerine son durumu aktardı.
İbrahim Seten, Ali Koç'a yakın isimlerle yaptığı görüşmeyi TV100 canlı yayınında açıkladı.
Yapılan açıklamada Ali Koç'un Galatasaray'a yanıt vermeyeceği bildirildi.
Ali Koç'un konuyla ilgili yakınlarına yaptığı açıklama şu şekilde:

''PİŞMANLIĞIM YOK''

  • Olayla ilgili bir pişmanlığım yok! Hayatımı Galatasaray'ın içindeki çürük elmalarla mücadeleye adadım. Bu durumu ortaya çıkarmak için de görev yaptığım sürede elimden geleni yaptım ve yapmaya devam edeceğim.Yapı dediğim unsurlarla ilgili Türk futbolunu bozan herkesin karşısında olacağım. Erden Timur ile ilgili ne düşünüyorsam, Okan Buruk için de aynı şeyi düşünüyorum. Bunların Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyorum.

''GALATASARAY'A CEVAP FALAN VERMEM''

  • Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı tavırlarından rahatsız oluyorum. Kendi camiama bunların ne kadar iki yüzlü olduğunu gösterdim. Gerekirse Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda da açıklama yaparım, durumu izah ederim ama Galatasaray'a cevap falan vermem.

''DEMEK Kİ ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEDİKLERİ BİR ŞEY VAR''

  • Türk futbolunda arınma, temizlik operasyonu var. Yargı da içinde... Bu süreci sulandıracak hareketler ve açıklamalar yapıyorlar. Yargıyı ve savcıyı etkilemeye çalışıyorlar. Demek ki üstünü örtmek istedikleri bir şey var ki böyle bir tavır takınıyorlar.

Galatasaray'dan flaş Ali Koç açıklaması: Bu ülkenin sporu senden bıktıGalatasaray'dan flaş Ali Koç açıklaması!

NE OLMUŞTU?

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ile bir mekanda karşılaştığı iddia edilmişti.
İbrahim Seten'in haberine göre; Ali Koç, Okan Buruk'a karşı sert bir tavır takındı.
Ali Koç'un Buruk'a parmak sallayarak, ''Senin de sıran gelecek'' tarzında bir cümle kurduğu aktarıldı.
Seten, Okan Buruk'un Ali Koç'a, ''Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?” diyor ama Ali Koç söyleyip gidiyor.'' dediğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Spor
Rafa Silva: Sergen Yalçın'la tartıştım Galatasaray'dan teklif aldım
Rafa Silva: Sergen Yalçın'la tartıştım Galatasaray'dan teklif aldım
Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin puan kaybının sorumlusunu açıkladı
Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin puan kaybının sorumlusunu açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı