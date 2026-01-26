Ali Koç'un söylediklerini ünlü gazeteci açıkladı: Erden Timur neyse Okan Buruk da o

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u tehdit etti iddiasını ortaya atan gazeteci İbrahim Seten, yeni bir iddiada daha bulundu.

Galatasaray, Ali Koç hakkında açıklama yaparken, Ali Koç'a yakın isimler yaşanan gelişme üzerine son durumu aktardı.

İbrahim Seten, Ali Koç'a yakın isimlerle yaptığı görüşmeyi TV100 canlı yayınında açıkladı.

Yapılan açıklamada Ali Koç'un Galatasaray'a yanıt vermeyeceği bildirildi.

Ali Koç'un konuyla ilgili yakınlarına yaptığı açıklama şu şekilde:

''PİŞMANLIĞIM YOK''

Olayla ilgili bir pişmanlığım yok! Hayatımı Galatasaray'ın içindeki çürük elmalarla mücadeleye adadım. Bu durumu ortaya çıkarmak için de görev yaptığım sürede elimden geleni yaptım ve yapmaya devam edeceğim.Yapı dediğim unsurlarla ilgili Türk futbolunu bozan herkesin karşısında olacağım. Erden Timur ile ilgili ne düşünüyorsam, Okan Buruk için de aynı şeyi düşünüyorum. Bunların Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyorum.

''GALATASARAY'A CEVAP FALAN VERMEM''

Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı tavırlarından rahatsız oluyorum. Kendi camiama bunların ne kadar iki yüzlü olduğunu gösterdim. Gerekirse Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda da açıklama yaparım, durumu izah ederim ama Galatasaray'a cevap falan vermem.

''DEMEK Kİ ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEDİKLERİ BİR ŞEY VAR''

Türk futbolunda arınma, temizlik operasyonu var. Yargı da içinde... Bu süreci sulandıracak hareketler ve açıklamalar yapıyorlar. Yargıyı ve savcıyı etkilemeye çalışıyorlar. Demek ki üstünü örtmek istedikleri bir şey var ki böyle bir tavır takınıyorlar.

Galatasaray'dan flaş Ali Koç açıklaması!

NE OLMUŞTU?

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ile bir mekanda karşılaştığı iddia edilmişti.

İbrahim Seten'in haberine göre; Ali Koç, Okan Buruk'a karşı sert bir tavır takındı.

Ali Koç'un Buruk'a parmak sallayarak, ''Senin de sıran gelecek'' tarzında bir cümle kurduğu aktarıldı.

Seten, Okan Buruk'un Ali Koç'a, ''Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?” diyor ama Ali Koç söyleyip gidiyor.'' dediğini belirtti.