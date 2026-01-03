Erbakan'dan Erdoğan'a Venezuela tepkisi: 'Dostum Trump'a, 'kardeşim Maduro' için tek kelime etmeyecek misiniz?

Yayınlanma:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye götürülmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermemesini eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye götürülmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermemesini eleştirdi. Erbakan, "Bir kınama bile yok mu? Laf olsun diye bile olsa, BM’yi göreve çağırmak yok mu? "Dostum Trump'a, "Kardeşim Maduro" için tek kelime etmeyecek misiniz" dedi.

Özgür Özel Maduro'nun fotoğrafıyla Erdoğan'a seslendi: Sizin dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!Özgür Özel Maduro'nun fotoğrafıyla Erdoğan'a seslendi: Sizin dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!

Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Venezuela politikası "gelişmeleri izlemekten" ibaret midir? Seçilmiş bir devlet başkanı derdest edilip götürüldü. Bir kınama bile yok mu? Laf olsun diye bile olsa, BM’yi göreve çağırmak yok mu? "Dostum Trump'a, "Kardeşim Maduro" için tek kelime etmeyecek misiniz?" ifadesini kullandı.

Benzer eleştiriler CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil birçok muhalefet partisinden de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Kaynak:ANKA

