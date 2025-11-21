Erbakan: TBMM’nin Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz!

Yayınlanma:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, komisyondan çıkan İmralı kararına tepki gösterdi. Erbakan, "TBMM’nin Abdullah Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz" dedi.

Haftalardır tartışılan İmralı kararı netleşti. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyo'nun İmralı'ya PKK lideri Öcalan ile görüşmeye gidip gitmeyeceği oylama sunuldu.

Karar, AKP, MHP ve DEM'lilerin oy çokluğu ile kabul edildi. Komisyon Öcalan ile görüşmeye gidecek.

CHP ise heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

Yeniyol Grubu da İmralı’ya gitmek yerine online bağlantı ile tüm komisyonun Öcalan’ı dinlemesini önerdi ancak bu öneri kabul edilmedi.

SON DAKİKA|İmralı'ya gidecek AKP'li isim belli olduSON DAKİKA|İmralı'ya gidecek AKP'li isim belli oldu

İmralı kararı sonrası CHP ilçe binasına saldırı: Tabelaları kırdılarİmralı kararı sonrası CHP ilçe binasına saldırı: Tabelaları kırdılar

ERBAKAN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, komisyonun İmralı'ya gitme kararına tepki gösterdi. Erbakan, yaptığı açıklama ile İmralı ziyaretini onaylamadıklarını söylerken, TBMM'nin Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış bulduklarını söyledi.

Erbakan'ın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yeniden Refah Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de, Terörsüz Türkiye yaklaşımının arkasındayız. Dün olduğu gibi bugün de, ırkçılığa karşıyız, kardeşlikten yanayız. Ancak, Terörsüz Türkiye adına son bir yıldır anlatılan ve yaşananlar bir süreç değil dayatmadır, istişare değil emrivakidir. Sonunda bile söylenmeyecek sözler en başından söylenmiş, Abdullah Öcalan’a umut hakkı ve özgürlük, daha sürecin başında Sayın Bahçeli tarafından vadedilmiştir. Kapalı kapılar ardında belki de yıllar süren müzakerelerle konu pişirilmiş, yasal meşruiyet ve toplumsal mutabakat için, TBMM’de kurulan Komisyon marifetiyle, tüm siyasi partilerin daha başlarken sonu belli 'süreç'e ortak olması hedeflenmiştir.

Yeniden Refah Partisi olarak, hangi mahfillerde kimlerle kotarıldığını bilmediğimiz İmralı ziyaretini onaylamıyoruz. TBMM’nin Abdullah Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz. Şeffaf olunması gereken böylesi kritik bir sürecin, iktidar ortakları arasında bile bilek güreşine sahne olması ve mutlak bir gizlilikle sürdürülmesinin, milletin yok sayılmasının sakıncalarına dikkat çekiyoruz. Her konuda tek yetkili olan, ama bu meselede sürekli bir adım geride duran Sayın Cumhurbaşkanı’na, acilen özel gündemli liderler zirvesini toplama ve kapalı kapılar ardındaki müzakereleri TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle paylaşma çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

