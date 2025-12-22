Engelli kadın 4 bin liraya mahkum! "Anne biz neden taze ekmek yemiyoruz"

Engelli kadın 4 bin liraya mahkum! "Anne biz neden taze ekmek yemiyoruz"
Yayınlanma:
Ankara’da beyin tümörü hastası ve yüzde 66 engelli olan 52 yaşındaki Bediha Taburoğlu, aldığı 4 bin 300 liralık emekli maaşıyla kirasını bile ödeyemiyor. “Devlet bizlere yaptığı yardımı yeterli mi buluyor?” diyen Taburoğlu, "21 yaşındaki oğlumu, bayat ekmeklerle büyüttüm. Arda, ‘Anne biz niye taze ekmek yemiyoruz’ derdi, ‘oğlum pahalı alamayız’ derdim” ifadelerini kullandı.

Ankara’da, beyin tümörü bulunan ve yüzde 66 engelli raporu olan 52 yaşındaki Bediha Taburoğlu, 4 bin 300 TL emekli maaşı alıyor. Maaşı, ev kirasını bile ödemeye yetmeyen Taburoğlu, “Ben taze ekmek bile alamıyorum. Devlet bizlere yaptığı yardımı yeterli mi buluyor?” sorusunu yöneltti.

Mutfak alışverişine bütçesi kalmayan Taburoğlu, bir dernek tarafından iki ayda bir gıda erzağıyla karnını doyururken giyim ihtiyacını camiye bırakılan kıyafetlerden, hijyen malzemesi ihtiyacını ise komşularından sağlıyor. Soğuk kış günleri kapıdayken Tabuoğlu’na verilen kömür yardımı da kesilmiş, elektrikli battaniye ile ısınmaya çalışıyor.

Aziz Çelik AKP'deki asgari ücret paniğini açıkladı! "Düşündüğüm ücret..."Aziz Çelik AKP'deki asgari ücret paniğini açıkladı! "Düşündüğüm ücret..."

“BİR GÜN CANIM ARMUT ÇEKMİŞTİ ÇÖPTEN ÇIKARTTIM YEDİM”

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre, yaşadığı yoksulluğu anlatırken gözyaşlarına boğulan Taburoğlu, “Mahalledeki manav çürümüş meyve, sebzeyi çöpe atıyor. Ben bu yaz meyve yemedim. Bir gün canım armut çekmişti. Çöpten çıkarttım, yedim” ifadelerini kullandı.

taburoglu.webp

“OĞLUMU BAYAT EKMEKLERLE BÜYÜTTÜM”

Taburoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek yardımı aldığını ifade ederek “Günde bir ekmek oğlum, bir ekmek kendim için alıyorum. Ekmek yardımı yapılmadan önce 21 yaşındaki oğlumu, bayat ekmeklerle büyüttüm. Arda, ‘Anne biz niye taze ekmek yemiyoruz’ derdi, ‘oğlum pahalı alamayız’ derdim” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Türkiye
Sakın o kağıdı okumadan imzalamayın! Masum sandığınız o imza hayatınızı karartabilir
Sakın o kağıdı okumadan imzalamayın! Masum sandığınız o imza hayatınızı karartabilir
Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu
Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu
MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!
MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!