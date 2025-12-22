Engelli kadın 4 bin liraya mahkum! "Anne biz neden taze ekmek yemiyoruz"

Ankara’da, beyin tümörü bulunan ve yüzde 66 engelli raporu olan 52 yaşındaki Bediha Taburoğlu, 4 bin 300 TL emekli maaşı alıyor. Maaşı, ev kirasını bile ödemeye yetmeyen Taburoğlu, “Ben taze ekmek bile alamıyorum. Devlet bizlere yaptığı yardımı yeterli mi buluyor?” sorusunu yöneltti.

Mutfak alışverişine bütçesi kalmayan Taburoğlu, bir dernek tarafından iki ayda bir gıda erzağıyla karnını doyururken giyim ihtiyacını camiye bırakılan kıyafetlerden, hijyen malzemesi ihtiyacını ise komşularından sağlıyor. Soğuk kış günleri kapıdayken Tabuoğlu’na verilen kömür yardımı da kesilmiş, elektrikli battaniye ile ısınmaya çalışıyor.

“BİR GÜN CANIM ARMUT ÇEKMİŞTİ ÇÖPTEN ÇIKARTTIM YEDİM”

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre, yaşadığı yoksulluğu anlatırken gözyaşlarına boğulan Taburoğlu, “Mahalledeki manav çürümüş meyve, sebzeyi çöpe atıyor. Ben bu yaz meyve yemedim. Bir gün canım armut çekmişti. Çöpten çıkarttım, yedim” ifadelerini kullandı.

“OĞLUMU BAYAT EKMEKLERLE BÜYÜTTÜM”

Taburoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek yardımı aldığını ifade ederek “Günde bir ekmek oğlum, bir ekmek kendim için alıyorum. Ekmek yardımı yapılmadan önce 21 yaşındaki oğlumu, bayat ekmeklerle büyüttüm. Arda, ‘Anne biz niye taze ekmek yemiyoruz’ derdi, ‘oğlum pahalı alamayız’ derdim” sözlerini sarf etti.