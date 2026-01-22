Engelli genç yangında yaşamını yitirdi

Engelli genç yangında yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
17 yaşındaki bedensel engelli Sudenaz Bozyiğit, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Bozyiğit'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Elazığ'da çıkan ev yangınında 17 yaşındaki bedensel engelli Sudenaz Bozyiğit yaşamını yitirdi.

Yangın, akşam saatlerinde Salıbaba Mahallesi İpek Yolu Caddesi’ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE YALNIZMIŞ

Vatandaşların desteğiyle söndürülen yangın sonrasında evde inceleme yapan ekipler, içeride yalnız olduğu belirtilen bedensel engelli ve yatalak Sudenaz Bozyiğit’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Bozyiğit'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Bozyiğit'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

