Enes Batur Sungurtekin kimdir, kaç yaşındadır ve nerede yaşamaktadır? Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni olan Batur’un yakalama kararı çıkmasının ardından hem hayatı, kariyeri hem de özel yaşamı sosyal medyada büyük merak konusu haline geldi. Özellikle genç takipçileri ve dijital platform kullanıcıları, Batur’un son dönemde aldığı radikal kararlar, YouTube kanalını kapatması ve Instagram paylaşımlarını silmesi sonrası onun nerede olduğu, ne yaptığı ve gelecekte dijital içerik üretimine devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 doğumlu Türk YouTuber, oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. Türkiye’nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanallarından birini kurarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. ENES BATUR KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR? Enes Batur, 9 Nisan 1998 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Aslen ailesi Malatya ve Adana kökenli olsa da kendisi Ankara doğumludur. ENES BATUR HANGİ OKULLARDAN MEZUN OLDU? Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim aldıktan sonra Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitimine devam etmiştir. Hasan Can Kaya, Reynmen,Çakal ile Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ve Kendine Müzisyen'e yakalama kararı ENES BATUR'A NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI? Enes Batur hakkında 31 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu madde kullanımı ve temini soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda adresinde bulunamaması ve şu anda yurt dışında olduğu tespit edildiği için savcılık tarafından Batur’un Türkiye’ye döndüğünde gözaltına alınabilmesi için yakalama emri düzenlendi.

ENES BATUR NEREDE?

Güncel bilgilere göre Enes Batur, uzun bir süre sosyal medyadan uzak kaldıktan sonra en son Antalya’da görüntülendi ve yapılan paylaşımlar ile doğrulamalara göre şu anda yurt dışında olduğu tespit edildi.

2025 sonlarında YouTube kanalını kapatma ve video silme gibi radikal kararlar aldı ve bu süreç sosyal medyada geniş yankı buldu. Son dönemde kanalını tekrar açtığı ve içerik üretimine yönelik paylaşımlar yaptığı haberleri de gündemde yer aldı. Bu da bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından dijital dünyaya dönüş sinyali olarak yorumlandı.

ENES BATUR’A TARİKAT İDDİALARI NEDİR?

Enes Batur hakkında son dönemde sosyal medyada çeşitli “tarikat” iddiaları gündeme geldi, ancak bunlar resmî olarak doğrulanmadı. İddialara göre bazı kullanıcılar, Batur’un paylaşımlarını ve davranışlarını tarikat bağlantısı ile ilişkilendirdi; özellikle bazı ortamlar ve objelerle kurduğu bağlar ile içeriklerinde yer alan metafizik veya enerji odaklı temalar öne çıkarıldı. Bu spekülasyonlar, Batur’un YouTube ve Instagram’daki ani sessizliği, kanalını kapatması ve içeriklerini silmesiyle daha da yoğunlaştı. Ancak yakın arkadaşları, sosyal medyada bu iddialara tepki göstererek spekülasyonlara karşı durduklarını belirtti. Özetle, Enes Batur’un adıyla anılan tarikat iddiaları tamamen kanıtlanmamış ve doğrulanmamış spekülasyonlardan ibarettir.

ENES BATUR YOUTUBE HESABINI NEDEN KAPATTI?

2025’in sonlarında YouTube’daki milyarlarca görüntüleme alan kanalındaki tüm videoları kaldıran ve hesabını kapatan Batur’un bu kararı, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun biçimde tartışıldı. Kapanma nedeni resmi olarak açıklanmasa da eski sevgilisi Başak Karahan’ın evliliği ve ardından ortaya atılan 'tarikat bağlantısı' iddialarıyla gündeme gelmesi sonrası bu adımların geldiği iddia edildi.

ENES BATUR INSTAGRAM FOTOĞRAFLARINI NEDEN SİLDİ?

Batur’un Instagram’daki tüm fotoğrafları silmesi ve sessizliğe bürünmesi, özellikle hakkındaki “tarikat” iddiaları ile birlikte takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı ve merak konusu oldu. Bu iddialar sosyal medyada hızla yayıldı ancak resmi bir doğrulama yapılmadı.

ENES BATUR’UN AİLESİ VE ANNE BABASININ MESLEĞİ NEDİR?

Enes Batur’un babasının adı Fatih, annesinin adı Arzu olup, annesi hemşire, babası ise polistir.

ENES BATUR’UN SEVGİLİSİ VAR MI?

Enes Batur’un geçmişte bir ilişki yaşadığı isimlerden biri Başak Karahan'dır. Ancak bu ilişki sona ermiştir ve şu an için resmi olarak doğrulanmış bir sevgilisi yoktur.