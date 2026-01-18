En popüler kız çocuk ismi değişti

En popüler kız çocuk ismi değişti
Türkiye'de 2025’te doğan bebeklerde kız isimleri sıralaması değişti. Geçen yıl zirvede yer alan Defne tahtını Alya'ya kaptırırken, erkek bebeklerde Alparslan liderliğini korudu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Türkiye'de 2025 yılında 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olmak üzere toplam 889 bin 598 bebek doğdu.

2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da erkek bebeklere en fazla verilen isim Alparslan oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi koyuldu.

Erkek bebeklerde Alparslan isminden sonra 6 bin 109 bebeğe Göktuğ ve 5 bin 492 bebeğe ise Metehan isimi verildi.

Bu isimleri sırasıyla 4 bin 708 ile Yusuf, 4 bin 154 ile Kerem, 3 bin 877 ile Miran ve 3 bin 792 ile Ömer Asaf takip etti. Bunların dışında, Atlas ile Ömer de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri arasında yer aldı.

DEFNE İKİNCİ SIRAYA DÜŞTÜ

Kız bebeklere verilen isimlerde ise 2025 yılında listenin ilk sırası değişti. 2024 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen Defne ismi yerini 2025'te Alya'ya devretti.

Yıl boyunca 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, Alya'nın ardından 7 bin 873 bebeğe Defne ve 7 bin 692 bebeğe ise Gökçe isimleri verildi.

Kız çocuklarında en çok tercih edilen diğer isimler ise sırasıyla 6 bin 338 ile Zeynep, 5 bin 977 ile Asel, 5 bin 728 ile Umay ve 5 bin 165 ile Asya oldu.

Elisa, İnci, Duru ve Elif de kız bebekler için çok tercih edilen diğer isimler arasında yer aldı.

Kaynak:AA

