Yenidoğan erkek bebeğin cesedi çöp konteynerinde bulundu!

Uşak’ta, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir çöp konteynerine bebek cesedi konulduğuna ilişkin ihbar üzerine harekete gelen polis ekipleri, konteynerdeki poşetin içinde yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Fidan dikmek isterken kabusla karşılaştılar: Bebek cesedi bulundu!

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR !

Yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu tespit edilirken hakkında gözaltı kararı çıkarılan S.D.’nin, doğuma bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Arazide bebek cesedi bulunmuştu! Türkmenistan uyruklu kadın tutuklandı

Bebeğin babası olduğu iddia edilen M.A.Y. (17) ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İLK BULGULAR: ERKEN DOĞUM

Bebeğin, yapılan otopside elde edilen ilk bulgulara göre, erken doğumla dünyaya geldiğinin değerlendirildiği ifade edilirken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.