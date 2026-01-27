En iyi dalış rotaları açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

En iyi dalış rotaları açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu
Yayınlanma:
Türkiye, Scuba Diving Magazine 2026 Ödülleri’nde 7 farklı kategoride ödül kazanarak uluslararası dalış turizminde öne çıktı. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ve eşsiz dalış rotalarıyla Türkiye, dünyanın en çok tercih edilen dalış destinasyonları arasında yer alarak ilk beş batık dalış noktası arasında gösterildi.

Türkiye, Scuba Diving Magazine Readers’ Choice Awards 2026’da 7 farklı kategorisinde ödüle layık görülerek, dünyanın en iyi beş batık dalış destinasyonu arasında yer aldı. Ödüller, son iki yıl içinde dalış deneyimi yaşamış 10 binden fazla dergi okuyucusunun oylarıyla belirlendi.

GELİBOLU TARİHİ SUALTI PARKI TÜRKİYE’Yİ DALIŞ TURİZMİNDE ÖNE ÇIKARDI

Tarihi batıklarıyla öne çıkan Türkiye, bu yıl farklı dalış türlerinde de yüksek puan alarak, çok yönlü bir dalış merkezi olduğunu kanıtladı. Başarıda en dikkat çekici rol, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın girişimleriyle hizmete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’na ait.

whatsapp-image-2026-01-27-at-16-41-48.jpeg

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI BATIKLARIYLA GELİBOLU, TARİH VE DALIŞI BULUŞTURDU

Birinci Dünya Savaşı batıkları, orijinal konumlarında korunarak ziyaretçilere sunulan bu park, dünyada tarih ve dalışı bir araya getiren nadir alanlardan biri olarak dalış dünyasının ilgisini çekiyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un parkta yaptığı dalış, Türkiye’nin bu alana verdiği önemi göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye, batık dalışlarının yanı sıra uygun fiyat-performans dengesi, mağara ve duvar dalışları, yeni başlayanlar için güvenli alanlar, kıyıdan dalış imkanları ve şnorkelle keşif fırsatları gibi pek çok dalış deneyimini sunmasıyla da öne çıktı.

whatsapp-image-2026-01-27-at-16-41-55.jpeg

Ödüller, dünyanın en büyük su sporları fuarı Boot Düsseldorf kapsamında 17 Ocak 2026’da Almanya’da sahiplerini buldu. Etkinlikte Türkiye turizm otoriteleri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı yetkilileri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek sürdürülebilir dalış turizmini ve deniz koruma çalışmalarını değerlendirdi.

Dünyanın en ünlü şehirleri dışarıda kaldı: Türkiye’den sadece 1 il listeye girdiDünyanın en ünlü şehirleri dışarıda kaldı: Türkiye’den sadece 1 il listeye girdi

TGA yetkilileri, Scuba Diving okurlarının Türkiye’nin eşsiz dalış noktalarına gösterdiği ilgiden duyulan memnuniyeti dile getirirken; Kaş’tan Fethiye’ye, Bodrum’dan Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’na uzanan batık ağırlıklı dalış rotalarının, farklı seviyelerdeki dalgıçlara üst düzey deneyimler sunduğunu vurguladı. Fuarda ayrıca “Türkiye: Sonsuz Kıyılar, Zamansız Deneyimler” başlıklı sunum dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson tarafından yapıldı ve DEEP HERITAGE Projesi Çanakkale de tanıtıldı.

whatsapp-image-2026-01-27-at-16-42-09.jpeg

SÜRDÜRÜLEBİLİR DALIŞ GÜNDEMDE

Törende; Türkiye turizm otoriteleri, Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temsilcileri ve turizm paydaşları bir araya gelerek, sürdürülebilir dalış turizmi ve deniz koruma alanındaki çalışmaları kutladı.

Ayrıca DEEP HERITAGE Projesi Çanakkale – Resepsiyonu ve Lansmanı da fuar kapsamında gerçekleştirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı