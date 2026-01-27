Türkiye, Scuba Diving Magazine Readers’ Choice Awards 2026’da 7 farklı kategorisinde ödüle layık görülerek, dünyanın en iyi beş batık dalış destinasyonu arasında yer aldı. Ödüller, son iki yıl içinde dalış deneyimi yaşamış 10 binden fazla dergi okuyucusunun oylarıyla belirlendi.

GELİBOLU TARİHİ SUALTI PARKI TÜRKİYE’Yİ DALIŞ TURİZMİNDE ÖNE ÇIKARDI

Tarihi batıklarıyla öne çıkan Türkiye, bu yıl farklı dalış türlerinde de yüksek puan alarak, çok yönlü bir dalış merkezi olduğunu kanıtladı. Başarıda en dikkat çekici rol, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın girişimleriyle hizmete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’na ait.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI BATIKLARIYLA GELİBOLU, TARİH VE DALIŞI BULUŞTURDU

Birinci Dünya Savaşı batıkları, orijinal konumlarında korunarak ziyaretçilere sunulan bu park, dünyada tarih ve dalışı bir araya getiren nadir alanlardan biri olarak dalış dünyasının ilgisini çekiyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un parkta yaptığı dalış, Türkiye’nin bu alana verdiği önemi göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye, batık dalışlarının yanı sıra uygun fiyat-performans dengesi, mağara ve duvar dalışları, yeni başlayanlar için güvenli alanlar, kıyıdan dalış imkanları ve şnorkelle keşif fırsatları gibi pek çok dalış deneyimini sunmasıyla da öne çıktı.

Ödüller, dünyanın en büyük su sporları fuarı Boot Düsseldorf kapsamında 17 Ocak 2026’da Almanya’da sahiplerini buldu. Etkinlikte Türkiye turizm otoriteleri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı yetkilileri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek sürdürülebilir dalış turizmini ve deniz koruma çalışmalarını değerlendirdi.

TGA yetkilileri, Scuba Diving okurlarının Türkiye’nin eşsiz dalış noktalarına gösterdiği ilgiden duyulan memnuniyeti dile getirirken; Kaş’tan Fethiye’ye, Bodrum’dan Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’na uzanan batık ağırlıklı dalış rotalarının, farklı seviyelerdeki dalgıçlara üst düzey deneyimler sunduğunu vurguladı. Fuarda ayrıca “Türkiye: Sonsuz Kıyılar, Zamansız Deneyimler” başlıklı sunum dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson tarafından yapıldı ve DEEP HERITAGE Projesi Çanakkale de tanıtıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DALIŞ GÜNDEMDE

Törende; Türkiye turizm otoriteleri, Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temsilcileri ve turizm paydaşları bir araya gelerek, sürdürülebilir dalış turizmi ve deniz koruma alanındaki çalışmaları kutladı.

Ayrıca DEEP HERITAGE Projesi Çanakkale – Resepsiyonu ve Lansmanı da fuar kapsamında gerçekleştirildi.