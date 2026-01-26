Dünyanın en ünlü şehirleri dışarıda kaldı: Türkiye’den sadece 1 il listeye girdi

ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes dergisinin kültürden gastronomiye, doğal güzelliklerden konaklama kalitesine kadar birçok kriteri titizlikle değerlendirdiği 2026 'Dünyanın En İyi 20 Destinasyonu' rehberi yayımlandı.

Küresel ölçekte referans kabul edilen rehberde, Türkiye'den Antalya dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer aldı.

Forbes Dergisi Açıkladı: İşte Türkiye'de En Yaşanabilir 10 Şehir...

Liste, Yunanistan’dan Karayipler’e kadar geniş bir coğrafyayı kapsarken, Antalya uluslararası ölçekte sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak öne çıktı. Forbes değerlendirmesinde Antalya; lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, eşsiz denizi, zengin mutfağı ve farklı ülkelerden ziyaretçileri buluşturan kozmopolit yapısıyla güçlü bir destinasyon olarak tanımlandı.

FORBES LİSTESİNDE TÜRKİYE'DEN KEMER ÖNE ÇIKTI

Türkiye’den Kemer de listede dikkat çeken merkezler arasında yer aldı. Rehberde, Maxx Royal Kemer Resort gibi prestijli tesislerin yanı sıra bölgenin turkuaz denizi, doğal güzellikleri ve farklı tatil profillerine uygun konaklama seçenekleri vurgulandı. Forbes, Kemer’in yüksek standartlı tatil deneyimi arayan uluslararası gezginler için cazibesinin sürdüğünü belirtti.

Listede ayrıca Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünyaca ünlü destinasyonlar da bulunuyor.