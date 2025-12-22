Medya dünyasına yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. Erdinç'in kim olduğu ise merak konusu oldu. Emrullah Erdinç kimdir, nerelidir?

EMRULLAH ERDİNÇ KİMDİR?

1977 yılında İstanbul’da doğan Emrullah Erdinç, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Eğitim hayatını ve mesleki kariyerinin büyük bölümünü İstanbul’da sürdürdü.

Emrullah Erdinç, gazeteciliğe 1996 yılında Günaydın gazetesinde adım attı. Ardından Hürriyet ve Akşam gazetelerinde muhabirlik yaparak yazılı basında önemli tecrübeler edindi.

1999 yılında ATV Haber Merkezine geçerek televizyon haberciliğine yönelen Erdinç, daha sonra Sabah gazetesinde kaleme aldığı “Üstü Çizilmiş Kişiler” başlıklı yazı dizisiyle dikkat çekti.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde CNN Türk Haber Merkezinde polis ve adliye muhabiri olarak görev alan Erdinç, bu alandaki uzmanlığıyla kamuoyunda bilinen gazetecilerden biri haline geldi.

2018-2023 yılları arasında ise Kanal D Haber Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte haber yayıncılığı, editoryal yapı ve yayın politikalarının belirlenmesinde aktif rol üstlendi.

Erdinç, Yeni doğan soruşturması savcısının tehdit edildiğine ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaşmıştı.

EMRULLAH ERDİNÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Emrullah Erdinç'in, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.