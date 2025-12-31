Eminönü'nde yılbaşı alışverişi: Bu sene çok zayıf geçiyor

Eminönü'nde yılbaşı alışverişi: Bu sene çok zayıf geçiyor
Yeni yıla sayılı günler kala Eminönü’nde hareketlilik yaşansa da esnaf, önceki yıllara göre satışların oldukça düştüğünü belirtti.

Yeni yıla saatler kala Eminönü’nde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Yeni yılı evlerinde karşılayacaklar geleneksel yılbaşı alışverişine çıktı.

Türk kahvesi satan dükkanların önünde sıra olurken, vatandaşlar kuruyemiş ve kahvaltılık aldı. Alışverişin yanı sıra Eminönü'ne gezmeye gelenler de yoğunluk oluşturdu.

"FİYATLAR TABİİ Kİ HER ZAMAN ARTIYOR"

20 senedir Eminönü’nde esnaflık yapan Hüseyin Yavuzer, ise şu ifadeleri kullandı:

"Diğer yıllara göre bu sene çok zayıf geçiyor. Geçen sene daha iyiydi. Çerez satışımız, kuruyemişi, inciri, kayısısı derken satışlar iyiydi ama bu sene çok düşük. Fiyatların yüksek oluşundan, insanların alım gücünden mi neye bağlarsak bilemiyorum. İnsanlar böyle yılbaşı geldiği zaman aile gelir buradan çerezini, kuruyemişini alır, insanlar bir araya toplanıp yılbaşı kutlarlardı.

Şimdi herkes dışarıda geçirmeye çalışıyor. Aile büyükleri de mesela gelip toplu alışveriş yapmıyorlar. Eskiden anne babalar çıkardı yılbaşında, çoluk çocuk bir araya toplanır, çerez yenirdi, mısır patlatılırdı, tombalalar oynanırdı. Böyle güzel günler geçiyordu ama bunlar hep geride kaldı herhalde. Şimdi herkes bir tarafa gidiyor. Kalan bir anne baba kalıyor evde, o da ufak bir şeylerle atıştırıyorlar, geçiştiriyorlar yani. Hep geçen yılları arıyoruz.

Fiyatlar tabii ki her zaman artıyor. Geçen seneyle bu seneyi kıyasladığım zaman yüzde 20, yüzde 30 çerez olsun, kuruyemiş olsun, her şeyde fiyat farkı var tabii ki. Öncelikle herkese sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Güzel bir sene olsun inşallah."

