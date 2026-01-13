Emel Müftüoğlu kimdir? Neden gözaltına alındı?

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu bugün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Peki Emel Müftüoğlu kimdir? Neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

Hovarda, Deli Et Beni ve Faka Bastın gibi şarkılarıyla tanınan Müftüoğlu'nun gözaltına alınma nedeni de ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, bugün yapılan bir operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

14 Ekim 1961 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Profesyonel müzik kariyerine 1985 yılında Güneş Gazetesi’nin düzenlediği müzik yarışmasını kazanarak adım attı. Aynı yarışmada ikinci olan Erdal Çelik ile birlikte Emel-Erdal ikilisini kurdu. İkili, 1985’te “Öyle Bir Aşk”, 1988’de ise “Alaturka Benim Canım” albümlerini çıkardı.

1989 yılında ikiliden ayrılarak solo kariyerine yöneldi. 1990’da yayımlanan “Karlar Düşer” albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Ardından gelen “Faka Bastın”, “Emel’ce”, “Ruhun Duymaz”, “Bana Özel” ve “Mucize” albümleriyle 1990’lı yılların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Özellikle “Hovarda”, “Faka Bastın”, “Korkuyorum” ve “Gel Günaha Girelim” gibi şarkılar hafızalara kazındı.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve televizyon programlarıyla da izleyici karşısına çıktı. “Son Ağa” dizisinde başrolde yer aldı. “Zoraki Başkan”, “Aşk Olsun” dizilerinde rol aldı. Ayrıca uzun yıllar farklı kanallarda sabah programları ve eğlence programlarında sunuculuk yaptı. “Çocuklar Duymasın” dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

