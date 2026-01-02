Emekliler soğuk havada yoksulluğa isyan etti

Tüm Emeklilerin Sendikası, hava sıcaklığının eksi dereceleri bulduğu Artvin'in merkez ve Hopa ilçelerinde insanca yaşam koşulları ve en az 20 bin lira taban gelir talebiyle eş zamanlı eylemler yaptı.

EMEKLİLERDEN SOĞUK HAVADA 'İNSANCA YAŞAM' EYLEMİ

Hopa’daki yürüyüşün ardından Hopa Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Artvin Merkez’de ise kapalı otopark önünde yapılan açıklamayı Tüm Emekliler Sendikası Artvin Şube Temsilcisi Perihan Karakuş okudu.

23 yıllık AKP iktidarının emekliliği bilinçli olarak onurlu ve yaşam hakkı olmaktan çıkarıldığını belirten Karakuş, "Milyonlarca emekli bugün yoksullukla, borçla ve barınma kriziyle boğuşuyorsa bunun nedeni ekonomik zorunluluklar değil; tek adam rejimi ve neoliberal yağma politikalarıdır" dedi.

Emekliler Antalya'da yoksulluğa karşı sokağa çıktı

"BU BİR YÖNETİM HATASI DEĞİL, BİLİNÇLİ BİR TERCİHTİR"

Ülkenin tüm değerlerini yaratmış olan emekçilerin bugün bilinçli olarak açlığa itildiğini vurgulayan Karakuş, "Tek adam rejimi altında uygulanan neoliberal ekonomi programı; sosyal devleti tasfiye etmiş, kamusal kaynakları sermayeye ve ayrıcalıklı bir azınlığa aktarmış, emeklileri ise cezalandırılması gereken bir yük olarak görmüştür. Bu bir yönetim hatası değil, bilinçli bir tercihtir" diyerek şöyle konuştu:

"Mart 2025 itibarıyla Türkiye'de emekli ve hak sahiplerinden oluşan 16,8 milyonu aşkın insanın 4,5 milyonu, 16 bin 881 TL gibi bir sefalet aylığına mahkum edilmiştir. Bir o kadar dul ve yetim hak sahibi ise bu tutarın çok daha altında aylık almaktadır. Bu rakamlar açlık sınırının altındadır, hatta yer yer yarısının bile altına düşmektedir. Bunun adı derin yoksulluktur. Emeklilere filen "aç kal" denmekte, sendika hakkı gasp edilerek "sus" denmektedir. Bu, emekçilerin yaşam onuruna yönelmiş açık bir saldırıdır."

"BU BİR ARTIŞ DEĞİL; SEFALETİN KALICILAŞTIRILMASIDIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'hayırlı olsun' diyerek açıkladığı 28 bin 75 TL'lik yeni asgari ücrete de değinen Karakuş, "İktidar bu rakamı bir "iyileştirme" olarak sunmaktadır. Oysa bu ücret, daha açıklandığı anda açlık sınırının altına düşmüştür" dedi ve sözlerini şöyle noktaldı: