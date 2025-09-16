Emekli çifti “komiserim” diye kandırarak dolandırdı! Bakın nerede yakalandı

Adana’da, telefonda kendisini “Başkomiser Kadir” olarak tanıtarak, soruşturma bahanesiyle Yaşar Y.’nin (73) altınlarını dolandıran 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden Halil T. (24) alışveriş merkezinde, E.B. (16) ise evinde yakalandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli Yaşar Y.'yi telefonla arayarak kendisini “Başkomiser Kadir” olarak tanıtan kişi, "kimliklerinizin bir banka soygununda kullanıldığı tespit edildi. Evinizdeki para ve altınlarınızı, size göndereceğimiz polise teslim etmeniz gerekiyor. Soruşturmanın ardından size teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Yaşar Y. ile eşi Hanife Y. (72), 16 cumhuriyet, 10 yarım ile 8 çeyrek altını eve gelen E.B. ile Halil T.'ye teslim etti. Yaşar Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı fakat ulaşamadı. Dolandırıldığını fark eden yurttaş, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildiCan Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

KIYAFET ALIŞVERİŞİ YAPARKEN YAKALANDI!

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, E.B. isimli şahsı Yüreğir ilçesi İncirli Mahallesi’nde bulunan evinde gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan Halil T. ise Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kıyafet alışverişi yaparken yakalandı.

İzmir'de 20 milyonluk vurgun! 53 kişi tutuklandıİzmir'de 20 milyonluk vurgun! 53 kişi tutuklandı

2 ŞAHIS TUTUKLANDI!

Karakola götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamaları reddederken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil T. ile E.B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan Yaşar Y.'e ait altınlar bulunamadı.

Kaynak:DHA

