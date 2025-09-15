Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, İstanbul Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan ve aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 kişinin jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan sabah saatlerinde 1 şüphelinin Ağrı'da yakalandığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Can Holding'e operasyonu engellemeye mi çalıştı? Mehmet Uçum iddialara yanıt verdiCan Holding'e operasyonu engellemeye mi çalıştı? Mehmet Uçum iddialara yanıt verdi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde 1 şüphelinin Ağrı'da yakalanmasının ardından gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler arasında şu kuruluşlar yer alıyor:

Habertürk Gazetecilik,

Ciner Medya TV Hizmetleri,

Show Televizyon Yayıncılık,

Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık,

Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama,

Doğa Okulları İşletmeciliği,

Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği,

Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama,

HT Spor Televizyon Yayıncılık,

Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Son dakika | CHP Kurultayı davasında ara karar! Erteleme
Son dakika | CHP Kurultayı davasında ara karar! Erteleme
Kapadokya'nın 10 bin yıllık sırrı çözülüyor
Kapadokya'nın 10 bin yıllık sırrı çözülüyor