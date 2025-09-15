Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, İstanbul Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan ve aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 kişinin jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan sabah saatlerinde 1 şüphelinin Ağrı'da yakalandığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde 1 şüphelinin Ağrı'da yakalanmasının ardından gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.
Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler arasında şu kuruluşlar yer alıyor:
Habertürk Gazetecilik,
Ciner Medya TV Hizmetleri,
Show Televizyon Yayıncılık,
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık,
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama,
Doğa Okulları İşletmeciliği,
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği,
Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama,
HT Spor Televizyon Yayıncılık,
Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)