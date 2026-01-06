Eleştirilerin çığ gibi yağdığı 'Bedri Usta' konuştu: Ben ne kadar Kürt’sem o kadar da Türk’üm

Bedri Usta Kebap’ın Kalamış'taki şubesinde yemek yiyen bir müşterinin, fahiş hesap alındığı iddiası üzerine sosyal medyada başlayan tartışma, işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile büyüdü.

Müşteriye "Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör” ifadelerini kullandığı paylaşım ile yanıt veren Aydoğdu hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı.

Türklere hakaret edilen bir paylaşımı beğendiği iddialarıyla da gündeme gelen Aydoğdu, sosyal medyada linç edildi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Bedrettin Aydoğdu, yaşanan süreçle ilgili Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a konuştu.

Aydoğdu, Müşteriye hakaret ettiği iddialarıyla ilgili "Aslında ben pahalılıktan çok şikayetçi biriyim. Söz konusu paylaşımı görünce, 'Bak sen paylaştın, ben de seni alıntıladım. Adam gör' yazdım. Konuşma diliyle yazı dili aynı olmuyor. 'Al bak, sen beni eleştirdin; ben de paylaşıyorum, halk görsün' demek istedim. Ben de pahalılığa isyan eden, devletin serbest piyasayı denetlemesi gerektiğini düşünen, havalimanındaki kahve fiyatlarına takılan birisiyim. Ben asgari ücretliye, emekliye üzülen biriyim" dedi.

Kötü niyetli bir paylaşım yapmadığını savunan Aydoğdu, "Ama kendimi anlatamadım. Konuştuklarım yanlış anlaşıldı. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin odağındaki 'Bedri Usta' hastanelik oldu

"NE ZAMAN İSTERLERSE SEVE SEVE GİDER, İFADEMİZİ VERİRİZ"

Olayların buraya geleceğini öngöremediğini, ünlü olmak gibi derdinin olmadığını ve restorantındaki fiyatlarının diğer işletmelerle aynı olduğunu savunan Aydoğdu, "Benim konumumdaki bütün restoranlara dört kişi gidin, yiyin için. Sonra gelin aynı şeyi bizim mekanda yiyin. Eğer bizim mekan daha uygun değilse ben 50 senelik mekanı bırakacağım" diye konuştu.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırılıp çağırılmadığı sorulan Aydoğdu, "Hayır, henüz çağrılmadım. Ama devlete boynumuz kıldan ince. Ne zaman isterlerse seve seve gider, ifademizi veririz. Bu olay büyüdü. Beni destekleyenlere dahi diyorum ki, 'Yapmayın, olay kapansın' Bu Twitter nasıl bir yermiş, vallahi ben bilmiyordum" dedi.

Türklere hakaret etti iddiasına Bedri Usta'dan yanıt

"BEN SİYASETÇİ DEĞİL, KEBAPÇIYIM"

Sosyal medyada Amedspor forması giydiği fotoğrafı üzerinen yürütülen linç kampanyasına ilişkin de konuşan Aydoğdu, "Ben sadece Amedspor forması giymiyorum. Konyaspor forması, Yozgat, Ankara Demirspor, Fenerbahçe formaları da giydim. Bunlar neden gündeme gelmedi? 3 Aralık’ta 650 özel çocuğu misafir ettim. Edirne’de sevgi evlerinde, Kasımpaşa’da kız yurdunda yemek verdim. Binlerce sosyal sorumluluk projesine destek oldum. Bunlar neden konuşulmuyor?" diye sordu.

"BEN NE KADAR KÜRT’SEM O KADAR DA TÜRK’ÜM"

Türklere hakaret edildiği paylaşımı beğendiği iddiasını yalanlayan Aydoğdu, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

"Beni linç edenler, beni tanısa benden özür diler. Ben ne kadar Kürt’sem o kadar da Türk’üm. Benim bir bayrağım var. Bir de Mustafa Kemal’im. Başka da kimseyi tanımam. Çok sayıda ortak tanıdığımız gazeteci abilerimiz var. Onlara sorun, beni çok iyi tanırlar. Unutulmasın, ben siyasetten ne anlarım? Ben siyasetçi değil, kebapçıyım.

Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Yapay zekayla bir şey oluşturmuşlar. Bir hakareti ben beğenmişim gibi gösteriyorlar. Bu mümkün değil. Benim böyle bir paylaşımım asla yok."