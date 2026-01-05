Tepkilerin odağındaki 'Bedri Usta' hastanelik oldu

Tepkilerin odağındaki 'Bedri Usta' hastanelik oldu
Yayınlanma:
Restoranına ait bir hesap fişini paylaşarak, fiyatların pahalılığını eleştiren müşterisiyle dalga geçmesiyle gündeme gelen 'Bedri Usta Kebap' isimli işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu, hastaneye kaldırıldı. Hakkında soruşturma da başlatılan Aydoğdu, hastane odasından fotoğraf paylaştı.

Restoranındaki fiyat pahalılığını eleştiren müşterisiyle, "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" diyerek yaptığı paylaşımla dalga geçmesiyle gündeme gelen ve kamuoyunun tepkisini çeken "Bedri Usta Kebap" isimli işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu, son olarak Türkler ile dalga geçtiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI: HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

"Bedri Usta", hastane odasında, kolunda serum bulunduğu sırada çekilmiş fotoğrafının sosyal medya hesabından paylaştı.

ekran-goruntusu-2026-01-05-205728.png
Bedri Usta hastane odasından fotoğraf paylaştı 5 Ocak 2026

Türklere hakaret etti iddiasına Bedri Usta'dan yanıtTürklere hakaret etti iddiasına Bedri Usta'dan yanıt

NE OLDU?

Yaşanan olayların ardından Aydoğdu'nun Türklere hakaret ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bedrettin Aydoğdu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada reddetmişti.

Aydoğdu hakkında aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Ticaret Bakanlığı da işetmeye yönelik 5 ayrı ürün için 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
Türkiye
Tarih verildi: İstanbul'a yeniden kar geliyor! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı
Tarih verildi: İstanbul'a yeniden kar geliyor! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı
Akrobatik motosiklet şovu pahalıya patladı: Sürücüye ceza!
Akrobatik motosiklet şovu pahalıya patladı: Sürücüye ceza!
İskenderun'da Noel ve Vaftiz ayini düzenlendi
İskenderun'da Noel ve Vaftiz ayini düzenlendi