Tepkilerin odağındaki 'Bedri Usta' hastanelik oldu

Restoranındaki fiyat pahalılığını eleştiren müşterisiyle, "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" diyerek yaptığı paylaşımla dalga geçmesiyle gündeme gelen ve kamuoyunun tepkisini çeken "Bedri Usta Kebap" isimli işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu, son olarak Türkler ile dalga geçtiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI: HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

"Bedri Usta", hastane odasında, kolunda serum bulunduğu sırada çekilmiş fotoğrafının sosyal medya hesabından paylaştı.

Bedri Usta hastane odasından fotoğraf paylaştı 5 Ocak 2026

Türklere hakaret etti iddiasına Bedri Usta'dan yanıt

NE OLDU?

Yaşanan olayların ardından Aydoğdu'nun Türklere hakaret ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bedrettin Aydoğdu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada reddetmişti.

Aydoğdu hakkında aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Ticaret Bakanlığı da işetmeye yönelik 5 ayrı ürün için 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatmıştı.