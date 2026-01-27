Elektrik bağlantı başvurularında yeni dönem

Elektrik bağlantı başvurularında yeni dönem
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik bağlantı başvurularının dijital ortama taşınmasını ve lisanssız üretim tesislerinin bağlantı kurallarının yeniden belirlenmesini öngören yönetmelik değişikliğini yürürlüğe koydu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, elektrik bağlantı süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve lisanssız elektrik üretimine ilişkin esasların güncellenmesi amaçlanıyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni düzenlemeyle elektrik bağlantı başvuruları, dağıtım şirketlerinin internet siteleri üzerinden gerçekleştirilecek. Dağıtım şirketlerinin 7 gün 24 saat hizmet verecek çevrimiçi bir sistem kurması zorunlu hale getirildi.

LİSANSSIZ ÜRETİMDE YENİ KURALLAR

Lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esasları yeniden düzenlendi. Bu kapsamda bağlantı mesafelerine sınırlama getirildi ve ortak hat ile trafo kurulmasına imkan tanındı. Tarımsal ve kırsal bağlantılar için de yeni kriterler belirlendi.

ŞEBEKE YATIRIMLARINA KATILIM BEDELİ

Düzenlemeyle, mevcut şebeke yatırımlarını gerçekleştiren yatırımcı lehine bir düzenleme getirildi. Sonradan sisteme bağlanacak kullanıcıların, bu yatırımlara katılım bedeli ödemesi öngörüldü.

Kaynak:DHA

