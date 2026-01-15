Elazığ'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 02 AZ 338 plakalı kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarına takla atarak ters döndü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan 3 kişi, ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere nakledildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Güvenlik güçleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.