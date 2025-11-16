Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe gelen sansürlere rest! Ben yılmam kardeşim, yıldırırım!

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu hakkında kanıtlanmış bir suç olmamasına rağmen sosyal medya hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

İmamoğlu, sosyal medyada engellendikten sonra paylaşımlarını da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapmaya başladı.

@CBAdayOfisi adresli X isimli sosyal medya platformundaki hesabına da geçtiğimiz gün erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'na yönelik bu ikinci engele karşı isim hamlesi yapıldı. Hesabın uzantısı CBAdayOfisi'nin sonuna 1 konuldu.

URL'nin değişmesi nedeniyle çıkartılan erişim engeli kararı bu hesabına sonuna konulan rakam ile etkilenmeyecekti.

ÜÇÜNCÜ ENGEL DE GELDİ

Bu sefer de sonunda 1 konan (CBAdayOfisi1) yeni uzantılı hesaba da erişim engeli geldi.

Üçüncü erişim engeli kararının ardından da bu sefer hesabın sonuna 11 eklendi. Böylece hesabın ismi CBAdayOfisi11 oldu.

İMAMOĞLU'NDAN PEŞ PEŞE GELEN SANSÜRLERE REST!

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından paylaşılan videoda, İmamoğlu'nun yurttaşlarla buluştuğu anlara yer verildi.

Videoda İmamoğlu, "Bu milletin birliğine, kardeşliğine, bizim emeğimize dönük müdahalelere, mücadelelere, beni ne kadar yıldırmaya çalışsalar da ben söyleyeyim: Ben yılmam, kardeşim. Ben yıldırırım, yıldırırım. Ben yılmam, ben vazgeçmem" ifadelerini kullandı.

Son engelleme kararının ardından, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının aktif kullanıcı adı "CBAdayOfisi11" olarak değiştirildi.

Hesaptan yapılan paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun yurttaşlarla buluştuğu saha gezilerinden bir kesite yer verildi.

Videoda yurttaşlara seslenen İmamoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi: