Ekonomik kriz Diyanet'i teğet geçiyor! 1 milyarlık matbaa gideri ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024-2025 döneminde kitap alımı ve eser basımı için toplam 1 milyar 160 milyon 496 bin TL harcadı. Böylece matbaa giderleri, ekonomik kriz koşullarına rağmen rekor seviyelere ulaştı.

Birgün'de yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin sermayesi, 2018’de 20 milyon TL iken 2019’da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 80 milyon TL’ye çıkarıldı. Sermaye artışıyla birlikte matbaa ve yayın harcamaları da hızla yükseldi.

HIZ KESMEDEN DEVAM

Kamunun 2026 yılı yatırım programı, Diyanet’in yayın harcamalarındaki artışın devam edeceğini gösteriyor. Programda, Diyanet'e 2026 yılı için kitap alımı ve eser basımı amacıyla 500 milyon TL kaynak ayrılması öngörülüyor.

ÖDENEKLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

'Kitap Alımı ve Eser Basımı' projesi için Diyanet’e ayrılan ödeneklerin yıllara göre dağılımı, özellikle son üç yıldaki sert yükselişi gözler önüne serdi:

2021: 25 milyon 344 bin TL

2022: 59 milyon 344 bin TL

2023: 408 milyon 292 bin TL

2024: 450 milyon TL

2025: 500 milyon TL

1,1 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Verilere göre, Diyanet’in yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında kitap alımı ve eser basımı için kullandığı kaynak 1,1 milyar TL’yi aştı. Derinleşen yoksulluk ve artan hayat pahalılığına karşın devam eden bu harcamalar, öncelik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.