Ehliyet sınavına 'teknoloji cephaneliği' ile girdi

Ehliyet sınavına 'teknoloji cephaneliği' ile girdi
Samsun'da ehliyet sınavında bir sürücü adayının üzerinde kopya düzeneği ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet e-sınavında, bir sürücü adayı üzerinde kopya düzeneği ile yakalandı.

Olay, Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ehliyet sınavında meydana geldi.

ehliyet-sinavinda-kopya-duzenegiyle-yaka-1139004-338174.jpg

SINAVDA ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, lisede ehliyet sınavına giren 58 yaşındaki şüpheli K.Ü. şüpheli davranışlarda bulundu.

K.Ü.'nün davranışlarının sınav gözetmenlerinin dikkatini çekmesi üzerine çıkışta detaylı üst araması yapıldı.

ehliyet-sinavinda-kopya-duzenegiyle-yaka-1139002-338174.jpg

ÜZERİNDEN ÇIKMAYAN KALMADI: TELEFON, KULAKLIK...

Aramada K.Ü.'nün üzerinden kulaklık, powerbank, cep telefonu, taşınabilir Wi-Fi cihazı ile düğme şeklinde kamera ele geçirildi.

Düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çeken kişilere suçüstü!Düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çeken kişilere suçüstü!

ehliyet-sinavinda-kopya-duzenegiyle-yaka-1139005-338174.jpg

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırma sonucu kopya düzeneğinin sınav başlamadan önce yerleştirildiği ve bu şekilde sınava girdiği belirlendi.

Olayda K.Ü. ve kopya konusunda yardımcı olduğu belirlenen 48 yaşındaki Y.O. da gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

