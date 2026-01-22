Ege'de sağanak hayatı felç etti! İzmir ve Aydın sular altında kaldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir genelinde sabah erken saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte havanın karardığı kentte, sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti ve bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

KARABAĞLAR DERESİ TAŞTI

İzmir’de etkili olan sağanakta Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi taştı. Derenin taşması sonucu bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, vatandaşlar oluşan su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji verilerine göre İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu. Çeşme’de metrekareye 57 kilogram yağış düşerken, bu oran Karaburun’da 29, İzmir merkezde 27, Narlıdere ve Balçova’da 23, Seferihisar’da ise 20 kilogram olarak kaydedildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞ İP VE SEDYE İLE KURTARILDI

Yağışın etkili olduğu Konak ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde, dere yatağında bir kişinin suda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşı bulunduğu yerden sedye ve ip yardımıyla kurtardı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Seferihisar ilçesinde de dağdan inen sel suları tarım arazilerine doldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

AYDIN’IN SÖKE VE GERMENCİK İLÇELERİNDE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış Aydın genelinde de etkisini hissettirdi. Söke ve Germencik ilçelerinde dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, su taşkınlarına yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, rögarların taşması sonucu birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı.

İhbarlar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ile itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. Ekipler, mazgal ve rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesini sağlarken, bodrum katları ve iş yerlerinde biriken suları tahliye etti. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

KUŞADASI’NDA ALTYAPI ÇÖKTÜ, SAHİL SİTELERİ SULARA TESLİM OLDU

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri ise şiddetli yağışa teslim oldu. Özellikle sahil bandı boyunca yer alan altyapı kanallarının, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yoğun yağış karşısında yetersiz kalması sonucu altyapı çöktü. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, cadde ve sokakların çamurlu sel sularıyla kaplandığı, suyun yolları dereye çevirdiği görüldü.

Kuşadası’nda etkili olan şiddetli sağanak sonrası sel suları bazı araçları sürükledi.

Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde birçok sokak kapanırken, özellikle sahil sitelerinde bulunan yazlık siteleri su bastı. Site girişlerinin göle döndüğü bölgede çok sayıda evin girişini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel baskınına karşı önlem almaya çalıştı. Evlerinde mahsur kalan site sakinlerinin, bir yandan evlerine su girmemesi için çabaladığı, diğer yandan sokak hayvanlarını da evlerine aldıkları gözlemlendi. Araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda ulaşım durma noktasına gelirken, bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: HER YAĞMURDA MAHSUR KALIYORUZ

Sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde etkisini artıran yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan site sakinleri duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, yaşananların yalnızca yağışla değil, uzun süredir çözülmeyen altyapı sorunlarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Mağdur olan vatandaşlar yaptıkları açıklamada; "Her şiddetli yağmurda aynı korkuyu yaşıyoruz. Mazgallar yetersiz kalıyor, dağdan gelen su doğrudan sitelerin içine doluyor. Acil bir sağlık sorunumuz olsa, evimizin kapısına kadar dayanan sular nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Bahçe duvarlarını aştı su. Yıllardır aynı sorunu yaşıyor buradaki vatandaşlar. Yetkililerin kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden Kuşadası'ndaki durumla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede acil altyapı çalışması yapılması çağrıları giderek artıyor.