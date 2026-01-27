1957 yapımı İngiliz gemisi, Kuşadası’nın charter hafızasında iz bırakan 33 metrelik S/T Anna, Didim’de 14 yıl süren bekleyişin ardından Sailor Gemi Söküm Firması tarafından sökülmeye başlandı. İçindeki orijinal parçalar, koleksiyonerler için bir fırsat niteliği taşıyor.

EGE DENİZ TURİZMİNİN UNUTULMAZ SİMASI

1957 üretimi ve İngiliz yapımı olan 33 metrelik S/T Anna, Ege deniz turizminin unutulmaz simalarından biri olarak anılıyor.

Herkesin binmek için sıraya girdiği tekne çift motorlu tasarımı, 8 metre genişliğe sahip gövdesi, dört misafir kabini ve dört mürettebat odasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Kuşadası çevresinde uzun yıllar boyunca charter hizmeti sundu.

Mavi yolculuğun altın çağında sayısız deneyime ev sahipliği yapan S/T Anna, on yıl boyunca farklı ülkelerden gelen yüzlerce misafirin keyifli anılarına ortak oldu. Sadece bir yolculuk aracı değil, aynı zamanda o dönemin denizcilik kültürünü yaşayan ve geleceğe taşıyan bir simge olarak hafızalarda yerini koruyor.

14 YILLIK BEKLEYİŞİN ARDINDAN SÖKÜM BAŞLADI

2012 yılından bu yana karada bekleyen tekne, zamanın izlerini gövdesinde taşıyarak sessizce 14 yılı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ihale sürecinin ardından, S/T Anna’nın söküm işleri Sailor Gemi Söküm Firması tarafından resmen başlatıldı. Böylece tekne, Ege kıyılarında sürdürdüğü yolculuğunun ardından yeni bir döneme geçiş yaptı.

KOLEKSİYONERLER VE DENİZCİLİK MERAKLILARI İÇİN FIRSAT

S/T Anna’nın sökümü, yalnızca eski bir teknenin hizmetten çekilmesi olarak değerlendirilmiyor. Ahşap işçiliği, bronz kaplamaları, klasik donanımı, makine aksamları ve iç dekorasyon unsurlarıyla tekne, koleksiyonerler, denizcilik meraklıları ve marin restorasyon uzmanları için kıymetli materyaller sunuyor. Gövdeden iç mekan detaylarına kadar birçok parçanın el değiştirip yeni bir hayat bulması beklenirken, bu süreç aynı zamanda denizcilik kültürünün geçmişten geleceğe taşınmasının somut bir örneğini oluşturuyor.

S/T Anna’nın sökülmesi, bir dönemin sonu olarak görülebilir. Fakat bu süreç, aynı zamanda geminin donanım ve malzemelerinin başka yerlerde yeni hikayelere hayat vereceği bir başlangıç fırsatını da beraberinde getiriyor.