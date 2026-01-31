Edirne'yi sağanak vurdu! Kentte yaşam bir anda durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış ve sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçede, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte büyük zorluklar yaşadı. Bazı ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi işyerlerinin saçak altlarında ve pasaj girişlerinde bulmak zorunda kaldı.

BAZI EVLERİN BAHÇELERİNİ DE SU BASTI

Bazı evlerin bahçeleri de yağmur sularıyla dolarken, yetkililer özellikle su taşkınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji yetkilileri, yağmurun aralıklarla devam edeceğini ve bölge genelinde etkili olmasının beklendiğini belirtti. Yurttaşlar zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araç kullanacakların ise dikkatli olmaları tavsiye edildi.