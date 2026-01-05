Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Yayınlanma:
Düzce'de birbiriyle bağlantılı iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve kokain ele geçirildi.

Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından birbiriyle bağlantılı iki operasyon düzenlendi. Operasyonlar Burhaniye Mahallesi'nde, farklı zamanlarda gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bir eve ve bir araca düzenlenen aramalar ile şüphelilerin üzerinde yapılan kontrollerde toplam 65 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1566 adet uyuşturucu hap ve 1 gram kokain bulundu.

Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs rezidanstan çıktı!Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs rezidanstan çıktı!

Ortaköy'deki mühürlenen otelin sahibi uyuşturucudan gözaltındaOrtaköy'deki mühürlenen otelin sahibi uyuşturucudan gözaltında

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan P.B., İ.Y., T.G. ve Ö.Y. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmalarına karar verildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
Türkiye
Kar yolları kapattı: KOAH hastasının imdadına ambulans helikopter yetişti
Kar yolları kapattı: KOAH hastasının imdadına ambulans helikopter yetişti
Kooperatif davasında tanık beyanlarına geçildi: Bakanlıktan yazı gelince inşaatlar durdu
Kooperatif davasında tanık beyanlarına geçildi: Bakanlıktan yazı gelince inşaatlar durdu