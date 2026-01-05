Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından birbiriyle bağlantılı iki operasyon düzenlendi. Operasyonlar Burhaniye Mahallesi'nde, farklı zamanlarda gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bir eve ve bir araca düzenlenen aramalar ile şüphelilerin üzerinde yapılan kontrollerde toplam 65 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1566 adet uyuşturucu hap ve 1 gram kokain bulundu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan P.B., İ.Y., T.G. ve Ö.Y. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmalarına karar verildi. Soruşturma devam ediyor.