Duruşma salonundan sonra Silivri'ye 1 milyar liralık hastane!

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine, aralarında İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 407 kişinin yargılanacağı dava için inşa edilecek yeni duruşma salonunun ardından hastanenin maliyeti de belli oldu.

Silivri’de İmamoğlu için yapılan dev duruşma salonunun maliyeti belli oldu

MALİYETİ 1 MİLYAR 72 MİLYON TL!

BirGün'den İsmail Arı’nın haberine göre, Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan bilgilere göre; CHP’li belediye başkanları, belediye bürokratları ve gazetecilerin de tutulduğu Silivri Cezaevi’ne “Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Hastane Yapımı” adı altında 15 bin metrekarelik 50 yataklı hastane inşa edilecek. İnşa edilecek hastanenin 1 milyar 72 milyon TL’ye mal olması değerlendiriliyor.

Aynı zamanda, hastane projesi için bu yıl 200 milyon TL harcanacağını da duyuruldu.

İHALESİ GERÇEKLEŞMİŞTİ!

Diğer taraftan Adalet Bakanlığı, yeni adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu olan cezaevi yerleşkesi için “50 Yataklı Devlet Hastanesi Projelerinin Hazırlanması Ve Zemin Etüdü Yapılması İşi” adı altında bir ihale düzenlenmişti.

Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale kapsamında 50 yataklı olması planlanan hastanenin projelerinin hazırlanması ile zemin etüdünün yapılması için 2 milyon 250 bin TL’lik harcama yapılmıştı. İhaleyi alan Piri Mimarlık Şirketi’ne ihale kapsamında istenilen işleri tamamlaması için 250 gün süre tanınmıştı.

İmamoğlu için hazırlanan duruşma salonu ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

DURUŞMA SALONU DA YAPILACAK!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 105’i tutuklu ve beşi müşteki şüpheli olmak üzere toplamda 407 kişinin yargılanacağı İBB davası için Silivri’de yeni bir 'duruşma salonu' yapılmasına da karar verilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 30 Aralık 2025 tarihinde duruşma salonunun yapımı için ihaleye çıkarken 'Silivri Duruşma Salonu' inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapımı için pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleyi Cent Yapı İnşaat kazanmıştı.

Projenin bedelinin 992 milyon TL olduğu, salonun ise 120 gün içinde tamamlanmasının planlandığı belirtmişti.