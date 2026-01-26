Dur ihtarına uymadı: Polis lastiklerine ateş açtı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Seyitnizam Mahallesi'nde, gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sürücü G.A. otomobili ile seyir halindeyken uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.

POLİS ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI!

Polis ekiplerinin takibe aldığı şüpheli sürücünün durmaması üzerine, polis ekipleri ilk olarak havaya, daha sonra ise aracın lastiğine silahla ateş açtı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Polis ekipleri tarafından şüpheli sürücüyü yakalamak amacıyla başlattığı çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Yaşananlar ise, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.