Dünyanın en eski kaya resmi bulundu! 67 bin 800 yıllık gizem

Dünyanın en eski kaya resmi bulundu! 67 bin 800 yıllık gizem
Yayınlanma:
Endonezya'da bir mağarada dünyanın bilinen en eski kaya sanatı keşfedildi. Bilim insanları, 67 bin 800 yıllık eserin aslında çok daha eski olabileceğini ve geçmişe dair önemli bir boşluğun doldurulduğunu belirtti.

Endonezya’nın Sulawesi kıyılarında yer alan Liang Metanduno mağarasında yapılan arkeolojik kazılarda, 67 bin 800 yıl öncesine ait olduğu kesinleşen bir el şablonu keşfedildi. Bilim insanları, bu keşfin kaya sanatına dair bilinen en eski örneklerden biri olduğunu belirtti.

Araştırmacılar özellikle dikkat çekici olan noktanın, "önceki en erken kanıttan yaklaşık bin yıl daha eski olması" olduğunu vurguladı.

MAXİME AUBERT: KÖKLÜ BİR KÜLTÜREL GELENEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Avustralya Griffith Üniversitesi’nden araştırmacı Maxime Aubert, elde edilen bulguların kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, ortaya çıkan tablonun aslında uzun süredir var olan ancak bugüne kadar fark edilmeyen köklü bir kültürel geleneğin gün yüzüne çıkması anlamına geldiğini söyledi.

1128460-1.jpg

"GEÇMİŞE DAİR ÖNEMLİ BİR BOŞLUK DOLDURULDU"

Aubert, bu keşfin erken insan topluluklarının sanata ve sembollere verdiği önemi daha iyi anlamamızı sağladığını belirtti. Ona göre bulunan bu izler, insanların çok eski dönemlerde bile düşüncelerini ve duygularını sanat yoluyla ifade ettiğini gösteriyor. Aubert, bu keşif sayesinde geçmişe dair önemli bir boşluğu doldurduklarını vurguladı.

Uzmanlar, geçmişte bu mağaralardaki çizimlerin yaşının tam olarak belirlenemediğini ancak teknolojideki ilerlemeler sayesinde artık boyanın üzerindeki kalsit tabakasının yaşını ölçmenin mümkün olduğunu açıkladı.

12 bin yıl sonra gözlerini açtı! Büyük arkeoloji keşfi yine Şanlıurfa'dan geldi12 bin yıl sonra gözlerini açtı! Büyük arkeoloji keşfi yine Şanlıurfa'dan geldi

"SANAT ESERİ ÇOK DAHA ESKİ OLABİLİR"

Bilim insanları, uranyumun toryuma dönüşüm hızını inceleyerek boyanın üzerinde oluşan mineral tabakasının 67 bin 800 yıllık olduğunu saptadı. Bu bulgunun, söz konusu sanat eserinin aslında bundan çok daha eski bir tarihe dayanabileceğini gösterdiği söylendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Türkiye
Kar şehri esir aldı: Kara yolları ulaşıma kapatıldı
Kar şehri esir aldı: Kara yolları ulaşıma kapatıldı
Acun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç uyuşturucudan gözaltına alındı
Acun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç uyuşturucudan gözaltına alındı
TGC’den gazeteciler için yeşil pasaport çağrısı!
TGC’den gazeteciler için yeşil pasaport çağrısı!