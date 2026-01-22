Endonezya’nın Sulawesi kıyılarında yer alan Liang Metanduno mağarasında yapılan arkeolojik kazılarda, 67 bin 800 yıl öncesine ait olduğu kesinleşen bir el şablonu keşfedildi. Bilim insanları, bu keşfin kaya sanatına dair bilinen en eski örneklerden biri olduğunu belirtti.

Araştırmacılar özellikle dikkat çekici olan noktanın, "önceki en erken kanıttan yaklaşık bin yıl daha eski olması" olduğunu vurguladı.

MAXİME AUBERT: KÖKLÜ BİR KÜLTÜREL GELENEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Avustralya Griffith Üniversitesi’nden araştırmacı Maxime Aubert, elde edilen bulguların kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, ortaya çıkan tablonun aslında uzun süredir var olan ancak bugüne kadar fark edilmeyen köklü bir kültürel geleneğin gün yüzüne çıkması anlamına geldiğini söyledi.

"GEÇMİŞE DAİR ÖNEMLİ BİR BOŞLUK DOLDURULDU"

Aubert, bu keşfin erken insan topluluklarının sanata ve sembollere verdiği önemi daha iyi anlamamızı sağladığını belirtti. Ona göre bulunan bu izler, insanların çok eski dönemlerde bile düşüncelerini ve duygularını sanat yoluyla ifade ettiğini gösteriyor. Aubert, bu keşif sayesinde geçmişe dair önemli bir boşluğu doldurduklarını vurguladı.

Uzmanlar, geçmişte bu mağaralardaki çizimlerin yaşının tam olarak belirlenemediğini ancak teknolojideki ilerlemeler sayesinde artık boyanın üzerindeki kalsit tabakasının yaşını ölçmenin mümkün olduğunu açıkladı.

"SANAT ESERİ ÇOK DAHA ESKİ OLABİLİR"

Bilim insanları, uranyumun toryuma dönüşüm hızını inceleyerek boyanın üzerinde oluşan mineral tabakasının 67 bin 800 yıllık olduğunu saptadı. Bu bulgunun, söz konusu sanat eserinin aslında bundan çok daha eski bir tarihe dayanabileceğini gösterdiği söylendi.