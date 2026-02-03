Dün Gaziantep bugün Adıyaman: Deprem bölgesi çöküyor

Deprem bölgesinde son üç günde yaşananlar, yapı güvenliği ve yer seçimi konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. 1 Şubat'ta Gaziantep'te başlayan, 2 Şubat'ta yine Gaziantep'teki deprem konutlarına sıçrayan ve bugün Adıyaman'da devam eden olaylar zinciri, vatandaşları tedirgin etti.

ADIYAMAN'DA BÜYÜK GÜRÜLTÜ: 7 KATLI BİNANIN DUVARI YIKILDI

Tehlikenin son adresi bugün Adıyaman oldu. Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yapıların dayanıklılığını bir kez daha test etti. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın önündeki istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü.

Tonlarca ağırlıktaki toprak ve taş yığınları binanın bahçesine savrulurken, bahçedeki ağaçlar devrildi. Olayın sabah saatlerinde yaşanması olası bir can kaybını önledi ancak bina sakinleri güne büyük bir korkuyla uyandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'TE SİTE TAHLİYE EDİLDİ, ARAÇLAR ENKAZ ALTINDA

Benzer bir manzara, sadece iki gün önce Gaziantep'te yaşandı. Bülbülzade Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu bir sitenin istinat duvarı, sağanak yağışa dayanamayarak çöktü. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, duvarın yıkılmasıyla birlikte park halindeki 3 otomobil enkaz altında kalarak hasar gördü.

Çökmenin şiddetiyle 4 dairenin balkon ve duvarlarında yıkım meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, hayati tehlike nedeniyle siteyi tedbir amaçlı boşaltma kararı aldı. Güvenlik şeridi çekilen binaya giriş çıkışlar yasaklandı.

DERE YATAĞINA YAPILAN DEPREM KONUTLARI BOŞALTILIYOR

Fiziki çökme haberlerinin yanı sıra, planlama hatası iddiaları da Gaziantep'ten geldi. 2 Şubat'ta Şahinbey ilçesine bağlı Kürüm Köyü'nde, dere yatağı kapatılarak inşa edilen deprem konutlarında "heyelan" riski baş gösterdi.

Gaziantep'te dere yatağına yapılan deprem konutları 'heyelan' riski nedeniyle boşaltıldı!

Bölgedeki vatandaşların inşaat sürecinde defalarca "dere yatağına ev yapılmaz" uyarısında bulunduğu, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, artan risk nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alarak bazı evleri tedbir amaçlı tahliye etti.

"KÖYLÜLER DEFALARCA UYARDI DİNLEYEN OLMADI"

Konuyu gündeme getiren CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "günü kurtaran hizmet" anlayışına dikkat çekti. Şencan şu ifadeleri kullandı:

"Şahinbey Kürüm Köyü'nde deprem konutları için dere yatağı kapatıldı. Dere yatağına evler yapıldı; köylüler defalarca uyardı, dinleyen olmadı. Şu an heyelan riskinden dolayı jandarma evleri boşaltıyor. Günü kurtaran hizmetlerinizden dolayı, insanlar perişan!"

HALK TV TUTANAKLARA ULAŞTI

Halk TV muhabiri Umut Taştan, boşaltılan binalarla ilgili tutulan resmi tutanaklara ulaştı. Bölgede yaşayan ve evlerinden çıkarılan vatandaşlar can güvenliği endişesi taşıdıklarını ifade etti. Tahliyelerin devam edip etmeyeceği ve dere yatağına yapılan bu konutlar için nasıl bir çözüm üretileceği konusunda yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.